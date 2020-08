Teladoc Health will sich Livongo Health schnappen: Darum ist das ein ausgezeichneter Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Teladoc":

Es ist manchmal wie verhext: Die Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) befindet sich bereits seit geraumer Zeit in meinem Portfolio. Livongo Health (WKN: A2PNLV) hingegen steht seit einiger Zeit auf meiner Watchlist. Erst kürzlich habe ich die Anteilsscheine sogar als interessante Basisaktie für die nächsten Jahre bezeichnet.

Jetzt wiederum scheint sich ein interessanter Deal abzuzeichnen: Teladoc will Livongo übernehmen. Immerhin, das Health hinter beiden Namen könnte dafür stehen, dass die Aktien zusammenpassen. An dem zweiten Namenswort wird sich wenig ändern.

Doch bleiben wir nicht bloß bei dem Namen, sondern werfen einen Blick auf diesen Deal: Es könnte sich für Teladoc eine interessante Möglichkeit ergeben, das eigene Geschäft zu erweitern. Auch wenn das, leider, leider, auf Kosten der attraktiven Chance hinter Livongo Health geht. Investoren könnten allerdings von beiden spannenden Geschäftsmodellen langfristig profitieren.

Der Deal im Überblick!

Wie auch immer: Wie jetzt berichtet wird, scheint Teladoc Health ernsthaft gewillt, sich den, hm, sagen wir einfach mal potenziellen Erweiterungskandidaten einzuverleiben. Das Kaufangebot wird derzeit mit einem Gesamtangebot von bis zu 18,5 Mrd. US-Dollar beziffert. Dabei soll es neben eigenen Aktien auch eine Barabfindung geben.

Die derzeitigen Konditionen sehen vor, dass Investoren von Livongo Health 0,592 Aktien von Teladoc erhalten. Sowie eine Barabfindung in Höhe von 11,33 US-Dollar. Ein ziemlich interessanter Deal, der zeigt, warum auch Livongo Health an diesem Tag etwas korrigiert: Durch den sinkenden Aktienkurs von Teladoc Health würden auch die eigenen Anteilsscheine leicht entwertet werden.

Ob es zu diesem Deal kommt, ist allerdings fraglich. Die Genehmigungsbehörden müssten zustimmen. Außerdem müssten sich die Investoren mit der eher geringen Prämie für die bisherigen Aktien von Livongo Health zufriedengeben. Immerhin, auch das gilt es zu bedenken: Mit Teladoc Health könnte die Erfolgsgeschichte weitergehen. Ja, womöglich sogar noch attraktiver werden.

Die Investoren scheinen wenig begeistert

Wie gesagt: Die Investoren scheinen zunächst wenig begeistert über diesen Deal. Allerdings dürfte das mit den Konditionen zusammenhängen. Teladoc Health wird derzeit schließlich mit einem Börsenwert von 16,5 Mrd. US-Dollar bewertet. Das verdeutlicht die Größenordnung dieses Zukaufs. Sowie auch den Verwässerungseffekt, der mit einer solchen Übernahme einhergehen würde. Das erklärt für mich zumindest die heutige Skepsis.

Allerdings sollten Investoren auch das folgende Szenario bedenken: Unternehmensorientiert würde sich Teladoc Health mit dem Zukauf stark erweitern. Der telemedizinische Geschäftsbereich würde durch digitale Lösungen zur Überwachung von Körperwerten erweitert werden. Derzeit liefert Livongo Health beispielsweise ein Echtzeit-Tracking von Werten im Bereich von Diabetes. Zusammen mit der Telemedizin könnten sich außerdem Synergien dieser beiden Geschäftsbereiche ergeben.

Das könnt nicht nur zu zwei separaten Unternehmen und Wachstumsgeschichten führen. Nein, sondern zu einem Zusammenschluss dieser Stärke zu einer digitalen medizinischen Plattform. Oder eben zu der führenden medizinischen Plattform. Zumal Livongo Health gerade erst beginnt, seine Echtzeitdaten auf andere Krankheiten und Therapien auszuweiten.

Für mich macht ein solcher Merger daher definitiv Sinn! Für unternehmensorientierte Fools entsteht ein digitaler Gesundheitskonzern, der die Konkurrenz womöglich auf Distanz hält. Und eben zwei starke Zugpferde besitzt, die das Wachstum anheizen können.

Ein spannender Deal!

Die Pläne sind da. Aber noch ist offen, ob der Deal genehmigt wird. Oder ob das Übernahmeangebot ausreichend ist. Für mich jedenfalls wäre ein solcher Zusammenschluss strategisch sinnvoll. Es ist ein Beispiel, bei dem aus eins und eins drei werden kann. So etwas findet man in der Welt von Aktien und Börse eigentlich recht selten.

