Teladoc Health korrigiert 14 %: 3 Gründe, warum die Aktie ein Kauf sein könnte!

Die Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) hat in den vergangenen Handelstagen eindeutig nachgegeben: Alleine seit dem 28. Oktober korrigierten die Anteilsscheine von 193,46 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 167,00 Euro (31.10.2020, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen). Das entspricht einem Minus von ca. 14 %.

Aber was heißt das für Foolishe Investoren? Wenn du mich fragst, könnten die Anteilsscheine des Telemedizin-Spezialisten gerade jetzt ein Kauf sein. Denn es gibt aktuelle Gründe, die du vielleicht jetzt abwägen solltest.

1. Teladoc-Livongo-Deal

Ein erster Grund, der jetzt für einen Kauf spricht, ist der Merger zwischen Teladoc Health und seinem ehemaligen Wettbewerber im Bereich der digitalen Medizin Livongo Health. Wobei die Geschäftsbereiche eigentlich unterschiedlich sind. Aber egal.

Viel wichtiger ist schließlich, dass die Eigner beider Unternehmen dem Zusammenschluss jetzt zugestimmt haben. Und das mit einer überwältigenden Mehrheit! Das zeigt, dass die Fusion dieser beiden digitalen Medizin-Unternehmen über die Bühne gehen wird. Ein für das Wachstum wichtiger Schritt.

Durch die Übernahme von Livongo Health werden die Teladoc-Health-Investoren die Möglichkeit haben, von weiteren digitalen Gesundheitslösungen zu profitieren. Insbesondere vom Tracken von Gesundheitsdaten in Echtzeit. Wobei es derzeit vor allem um Diabetes geht.

Außerdem ergeben sich viele verschiedene Cross-Selling-Möglichkeiten, die das Wachstum beider Unternehmen unter einem Dach positiv beeinflussen können. Gerade jetzt verbessern sich die mittel- bis langfristigen Aussichten daher besonders.

2. Das aktuelle Wachstum

Aber es ist nicht nur das: Teladoc Health beweist schließlich weiterhin, dass die Telemedizin ein sehr intakter Wachstumsmarkt ist. Im letzten Quartal konnte das Unternehmen die Visits im Jahresvergleich um beeindruckende 206 % auf 2,8 Mio. steigern. Die Umsätze kletterten hingegen um 109 % im Jahresvergleich auf 288,8 Mio. US-Dollar. Das hat zwar nicht für eine positive Kursperformance gereicht. Doch trotzdem bleibt das Wachstum interessant.

Auch Livongo Health wächst munter weiter: Im dritten Quartal kletterte hier der Umsatz im Jahresvergleich um 126 % auf 106,1 Mio. US-Dollar. Dabei verfügt Livongo Health inzwischen über 442.000 Kunden, die das Tracken der Gesundheitsdaten verwenden. Und die künftig bei Teladoc Health für weiteres Wachstum sorgen könnten.

Wenn die 442.000 Kunden lediglich einmal pro Quartal ihren Arzt digital per Telemedizin aufsuchen, verspricht das ein gigantisches Potenzial für das Gesamtunternehmen. Cross-Selling ist und bleibt daher ein heißes Thema.

3. Der Gesamtmarkt digitale Medizin

Zu guter Letzt ist es außerdem der Gesamtmarkt der digitalen Medizin, der viel Wachstum verspricht. Wobei die Telemedizin erst die Spitze des Eisbergs ist und mit der Fusion mit Livongo Health das Portfolio noch bedeutend erweitert wird.

Erst kürzlich haben wir thematisiert, dass Teladoc Health nach der Übernahme und bis zum Jahre 2024 auf einen Gesamtumsatz von bis zu 5 Mrd. US-Dollar kommen könnte. Und auch das ist bloß eine Zwischenetappe: Foolishe Investoren sollten schließlich weiterhin bedenken, wie gigantisch der Markt der Medizin ist. Wenn sich konsequent mehr digital abspielt, besitzt Teladoc Health attraktive Chancen, um langfristig bedeutend über dieses Maß hinauszuwachsen.

Teladoc Health: Günstiger? Noch besser!

Die Aktie von Teladoc Health korrigiert daher momentan ein wenig. Das könnte die Chance jedoch langfristig attraktiver werden lassen, zumal eine günstigere Bewertung die Chancen bloß noch erhöhen kann. Jetzt könnte daher ein cleverer Zeitpunkt sein, sich die Aktie näher anzusehen. Allerdings bleibt das natürlich deine finale Entscheidung.

Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Livongo Health und Teladoc Health.

