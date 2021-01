Teladoc Health: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Teladoc":

Am 15.01.2021, 20:15 Uhr notiert die Aktie Teladoc Health an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 227.48 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gesundheitstechnologie".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Teladoc Health entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 27 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Teladoc Health-Aktie sind 14 Einstufungen "Buy", 13 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 209,55 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (225,54 USD) ausgehend um -7,09 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Teladoc Health von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Teladoc Health beläuft sich mittlerweile auf 199,15 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 225,54 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,25 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 199,7 USD. Somit ist die Aktie mit +12,94 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Teladoc Health liegt bei 56,45, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Teladoc Health bewegt sich bei 38,38. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

