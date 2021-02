Teladoc Health mit bombastischem Quartal und starker Prognose: Hier die Highlights!

Weitere Suchergebnisse zu "Teladoc":

Es ist weiterhin Berichtssaison und Teladoc Health (WKN: A14VPK) hat inzwischen ebenfalls ein frisches Quartalszahlenwerk präsentiert. Die Erwartungshaltung ist natürlich hoch gewesen. Immerhin konnte die Aktie von Teladoc Health seit Jahresanfang bereits mächtig zulegen.

Wie wir mit Blick auf diesen Bericht jedoch feststellen können, ist Teladoc Health zuletzt ordentlich gewachsen. Hier sind daher ein paar spannende Highlights des vierten Quartals. Sowie das, was Foolishe Investoren jetzt wissen sollten.

Teladoc Health: Ein bombastisches Quartal!

Wie wir mit Blick auf die jetzt veröffentlichten Quartalszahlen festhalten können, ist das Wachstum ein weiteres Mal besonders stark gewesen. Teladoc Health konnte im Berichtszeitraum die Umsätze im Jahresvergleich um 145 % auf 383,3 Mio. US-Dollar steigern. Ein Wert, der deutlich höher liegt als der des Vorquartals von 288,8 Mio. US-Dollar. Wirklich eine starke Performance.

Wichtig ist außerdem, dass die Visits erneut gestiegen sind. Mit 3,0 Mio. im vierten Quartal sowie einem Wachstum von 139 % im Jahresvergleich ist das ebenfalls ein weiterer starker Meilenstein. Wobei das Umsatzwachstum jetzt größer geworden ist als das Visit-Wachstum. Damit hat Teladoc Health einen wertvollen Beitrag geleistet, um die eigene Plattform zu monetarisieren. Wobei wir natürlich nicht Livongo Health seit der Übernahme im Zahlenwerk vergessen dürfen.

Das hat auch dazu geführt, dass Teladoc Health mit einem Nettoergebnis von -394 Mio. US-Dollar tief in die roten Zahlen gerutscht ist. Keine Frage: Das sind Wachstumsschmerzen. Durch den Merger hat es der US-Konzern jedoch geschafft, sich in mehr als den Wachstumsmarkt der Telemedizin zu positionieren.

Das Wachstum bei Teladoc Health soll jedoch weitergehen: Für das erste Quartal des laufenden Börsenjahres 2021 rechnet das Management mit einem Umsatzanstieg zwischen 445 und 455 Mio. US-Dollar. Die Visits sollen zwischen 2,9 Mio. und 3,1 Mio. liegen. Die Ergebnisse sollen weiterhin in den roten Zahlen liegen, mit einem Verlust zwischen 43 und 46 Mio. US-Dollar jedoch wieder deutlich besser ausfallen. Für mich ein insgesamt erfolgreiches, wachstumsstarkes Quartalszahlenwerk.

Ist die Aktie jetzt ein Kauf …?

Ob die Aktie von Teladoc Health jetzt ein Kauf ist, das sollte jeder Foolishe Investor natürlich für sich selbst beantworten. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 39,6 Mrd. US-Dollar sehe ich jedenfalls noch lange nicht das langfristige Potenzial ausgereizt. Die Telemedizin und die digitalen Gesundheitsdienstleistungen könnten daher weiterhin eine gigantische Chance sein.

Vielleicht ist kurz- und mittelfristig der COVID-19-Effekt verpufft. Womöglich wird es auch kurz- und mittelfristig einige Wachstumsschmerzen geben. Eine Investitionsthese kann jedoch intakt sein. Und für den Moment sehen wir weiterhin ein deutlich dreistelliges Wachstum hinter der Aktie. Das ist zumindest für den Moment ein solides Zeichen der Stärke.

