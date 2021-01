Teladoc Health: Weitere 12,1 % Kursplus!

Weitere Suchergebnisse zu "Teladoc":

Die Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) setzt ihre rasante Performance der vergangenen Tage unbeirrt fort. Während ich diese Zeilen am späten Montagabend schreibe, notiert die Aktie bei 238,35 Euro (25.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Das entspricht einem Plus von 12,1 % im Tagesvergleich. Definitiv spannend … und vor allem erst die Spitze des Eisbergs.

Teladoc Health konnte in den vergangenen Tagen und ersten Wochen dieses Jahres bereits mächtig zulegen. Seit Jahresanfang kletterte die Aktie von 162,04 Euro auf das derzeitige Kursniveau. Das entspricht einem Plus von fast 47 %. Wirklich bemerkenswert.

Foolishe Investoren dürften sich fragen: Was sind die Gründe für den Kursanstieg? Gibt es überhaupt welche? Das soll uns im Folgenden etwas näher beschäftigen.

Teladoc Health: News weiterhin Mangelware

Wie meine US-Kollegen in ihren Ausführungen darlegten und wie auch wir mit Blick auf die Nachrichtenlage von Teladoc Health feststellen können, herrscht weiterhin eines: Gähnende Leere. Es gibt eigentlich keine nennenswerten News in diesem Jahr. Fundamental hat sich an der Ausgangslage entsprechend wenig verändert.

Allerdings gab es bei institutionellen Investoren scheinbar weitere Zukäufe, was als positives Zeichen gewertet werden kann. Wie meine US-Kollegen außerdem ausführen, könnte Teladoc Health einfach Momentum besitzen: Möglicherweise beschäftigen sich mehr Investoren denn je mit den langfristigen Aussichten. Der Markt der digitalen Medizinlösungen verspricht ein gewaltiges Potenzial.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beläuft sich inzwischen auf 23. Das ist nicht günstig, keine Frage. Allerdings werden andere trendstarke Tech-Aktien inzwischen mit deutlich mehr bewertet. Auch das könnte ein Grund für das weitere Aufholpotenzial sein. Sowie der adressierbare Gesamtmarkt in den USA.

Teladoc Health könnte alleine durch den Deal mit Livongo Health rund 500.000 neue Nutzer von seinen Telemedizin-Lösungen überzeugen. Ein Kundenkreis, der sowieso schon auf das digitale Tracken von Gesundheitsdaten setzt. Zudem existieren grundsätzlich 182 Mio. US-Amerikaner, die potenziell für die Lösungen begeistert werden können. Wobei rund 65 Mio. von ihnen berechtigt wären, telemedizinische Leistungen zu beziehen und abzurechnen. Mit 2,8 Mio. Visits erkennen wir: Das Unternehmen kratzt erst an der Oberfläche dessen, was langfristig möglich sein dürfte.

Vision: Führender Telemedizin-Konzern

Hinter allem steckt möglicherweise auch einfach eines: Die Vision eines führenden Telemedizin-Konzerns. Sowie eines digitalen Gesundheitsdienstleisters, der seinen Arm in noch mehr Segmente und Dienstleistungen ausstrecken kann. Wie viel ein solcher Konzern wohl langfristig wert sein könnte?

Das ist möglicherweise eine Frage, die sich mehr Investoren denn je stellen. Und die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wenn du mich fragst, können wir jedoch ein Zwischenfazit ziehen: Es dürfte mehr sein, als der aktuelle Börsenwert von 41,6 Mrd. US-Dollar widerspiegelt. Und das dürfte vielleicht die wichtigste Erkenntnis sein, die Wegbereiter auch für künftige Erfolge sein wird.

Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

