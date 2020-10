Teladoc Health, W. P. Carey & Zalando: 3 Top-Oktober-Aktien weit oben auf meiner Watchlist!

Weitere Suchergebnisse zu "Teladoc":

Wie wir mit Blick nach draußen definitiv feststellen können, ist der Somme vorbei. Die Tage werden kürzer. Aber, um es positiv zu formulieren: Das kann durchaus dazu führen, dass Foolishe Investoren sich wieder vermehrt um ihre Geldanlage kümmern.

Gehörst du dazu? Super. Oder, noch besser, spitzenklasse. Denn wenn du jetzt auf der Suche nach drei Top-Aktien bist, die im Oktober weit oben auf meiner Watchlist stehen, kann ich dir möglicherweise helfen. Zu den Namen: Teladoc Health (WKN: A14VPK), W. P. Carey (WKN: A1J5SB) und Zalando (WKN: ZAL111) sind die drei Namen. Aber schauen wir im Folgenden einmal, was das Top-Aktien-Potenzial hier letztlich ausmacht.

Teladoc Health: Ein Jahrzehnt starkes Wachstum?

Um es an dieser Stelle sehr klar zu formulieren: Die Aktie von Teladoc Health ist derzeit keine, bei der die Frage nach der fundamentalen Bewertung ausschlaggebend sein sollte. Auch nicht, ob man die Anteilsscheine möglicherweise noch einmal 5 % günstiger oder auch mit einer 10-%-Korrektur ergattern kann. Nein, die Aktie von Teladoc Health könnte für mich eher das Folgende sein: Die Möglichkeit, von einem prägenden Wachstumstrend im kommenden Jahrzehnt zu profitieren.

Warum das so ist? Ganz einfach: Die Telemedizin steckt, trot COVID-19-Epidemie-Boost, noch immer in den Kinderschuhen. Das können wir ziemlich glasklar erkennen, wenn wir einen Blick auf die derzeitigen Visits riskieren. Teladoc Health kam im zweiten Quartal dieses Jahres erst auf 2,8 Mio., was sehr deutlich zeigt: Das Unternehmen kratzt erst an der Oberfläche dessen, was in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten im Gesundheits-Segment möglich sein wird. Es handelt sich bei dieser Zahl erst um einen Bruchteil aller Arztbesuche, die auf unserem Planeten stattfinden.

Eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hat zudem ergeben, dass rund 73 % aller Verbraucher offen für solche Lösungen wären. Zum Vergleich: Vor COVID-19 lag das Interesse lediglich bei knapp über 10 %. Auch das zeigt, dass der Markt noch viel langfristiges Potenzial besitzen kann. Und dass Teladoc Health, trotz vergleichsweise hoher Bewertung, eine Aktie für die kommenden Jahre und Jahrzehnte sein kann.

W. P. Carey: Attraktive Dividende mit Discount

Eine zweite Aktie, die im Monat Oktober sehr weit oben auf meiner Watchlist steht, ist außerdem die von W. P. Carey. Die Investitionsthese ist dabei gänzlich anders als bei Teladoc Health. Denn der US-amerikanische Real Estate Investment Trust scheint mir jetzt eine günstige, dividendenstarke Chance zu sein.

Gemessen an der jetzt ausgezahlten Quartalsdividende von 1,044 US-Dollar und dem momentanen Aktienkurs von 65,13 US-Dollar (29.09.2020, maßgeblich für alle Kurse) beläuft sich die Dividendenrendite annualisiert auf 6,41 %. Für eine Dividendenaktie, die seit über 22 Jahren (seit dem Börsengang) jährlich die eigene Dividende erhöht, ist das definitiv nicht verkehrt. Das Ausschüttungsverhältnis liegt zwar gemessen an den letzten Quartals-FFO von 1,14 US-Dollar bei 91,6 %. Allerdings scheint das weiterhin nachhaltig zu sein. Zumal COVID-19-bedingt ein Turnaround möglich sein kann.

Das Kurs-FFO-Verhältnis läge gemessen an den Quartals-FFO (natürlich auch annualisiert) bei ca. 14,3, und auch das sieht für meinen Geschmack nicht gerade teuer aus. Definitiv eine starke und zuverlässige Dividendenaktie, die jetzt mein Interesse erneut geweckt hat.

Zalando: Trotz Rekordhoch weiter spannend!

Zu guter Letzt ist auch die Aktie von Zalando eine spannende Wachstumsrakete, die weit oben auf meiner Watchlist rangiert. Die Anteilsscheine haben zwar zum Dienstag dieser Woche kurzfristig ein neues Rekordhoch markiert. Das spricht in meinen Augen allerdings lediglich dafür, dass sich die Investitionsthese konsequent bestätigt.

Zalando profitiert möglicherweise ebenfalls von COVID-19. Vielleicht nicht sehr direkt, denn es könnte kurzfristig immer möglich sein, dass sich das Wachstum aufgrund eines schwächeren Konsumverhaltens verlangsamt. Mittel- bis langfristig dürfte man sich durch die Epidemie jedoch mehr auf den Onlinehandel konzentrieren. Wohl auch, weil einige stationäre Geschäfte die schwierige Wirtschaftslage nicht überleben werden.

Für Zalando heißt das: Mehr Marktanteile gleich mehr Wachstum, was wiederum zu einem beschleunigten Wachstumskurs führen könnte. Gemessen an den zuletzt ausgewiesenen Umsätzen von 2,03 Mrd. Euro und der aktuellen Marktkapitalisierung von 19,2 Mrd. US-Dollar beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf ca. 2,5. Für mich keine zu teure Bewertung für die langfristige Perspektive. Zumal Zalando augenscheinlich jetzt die beginnende Profitabilität halten kann.

Top-Aktien auf meiner Watchlist!

Die Aktien von Teladoc Health, von W. P. Carey und Zalando rangieren derzeit weit oben auf meiner Watchlist. Es ist definitiv nicht unwahrscheinlich, dass ich bei dem einen oder anderen Namen im Oktober zugreifen werde. Vor allem, falls die Bewertungen günstiger werden sollten. Aber auch falls nicht, wären Käufe nicht ausgeschlossen.

Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health, W. P. Carey und von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health und Zalando.

