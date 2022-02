Teladoc Health: Das Kurstief bietet Chancen

In den letzten zwei Jahren entwickelte sich die Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) von Top zu Flop. Erst feierte die Börse Teladoc, da Telemedizin eine perfekte Lösung für kontaktlose medizinische Versorgung inmitten einer Pandemie bot. Mittlerweile ist diese Euphorie verpufft, was sich deutlich im Kursverlauf der Teladoc-Health-Aktie bemerkbar machte.

Bei Betrachtung der aktuellen Quartalszahlen und der Bewertung des Unternehmens finden sich jedoch gute Gründe, um anzunehmen, dass das gegenwärtige Kurstief Chancen bietet. Zumindest für langfristig denkende Investoren.

Teladoc Health: Quartalszahlen im Überblick

Aufgrund der im Jahr 2021 anhaltenden Corona-Situation konnte Teladoc weiter stark wachsen. Im vierten Quartal zeigen Tendenzen allerdings bereits, dass das Wachstum sich wieder normalisiert.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 45 % auf 554,2 Mio. US-Dollar (im dritten Quartal waren es noch plus 81 %). Dafür gewinnt der internationale Umsatz mit 71,3 Mio. US-Dollar (plus 40 %) an Traktion.

Die Plattform verzeichnete 4,4 Mio. Besuche, ein Plus von 41 %. Die Inanspruchnahme der Dienste betrug 22,7 %.

Mittlerweile verfügt Teladoc Health über 53,6 Mio. bezahlte Mitgliedschaften in den USA.

An und für sich sehen diese Zahlen gut aus, was sich jedoch nicht wirklich positiv auf den Aktienkurs auswirkte. Die Gründe dafür sind Sorgen vom Markt für die zukünftige Entwicklung des Telemedizin-Unternehmens.

Diese Sorgen betreffen zum einen die Verlangsamung des Mitgliederwachstums und zum anderen erwartet man von Teladoc in Post-Covid-Zeiten offenbar nicht viel. Was sollen wir von diesen Bedenken halten?

Ein Blick auf die Marktbedenken

Die Normalisierung des Mitgliederwachstums ist in meinen Augen normal. Immerhin lässt der Corona-Effekt nach und die internationale Expansion steckt noch in den Kinderschuhen, während man in den USA bereits einen ordentlichen Marktanteil aufweist.

Wichtig zu wissen ist, dass der durchschnittliche Umsatz pro bezahlendem Mitglied steigt. Im vierten Quartal lag dieser Wert bei 2,49 US-Dollar (Vorjahr: 1,63 US-Dollar). Mit einer steigenden Produktpalette schafft es Teladoc offenbar zunehmend, einen Kunden erfolgreich mit mehreren Dienstleistungen zu versorgen.

Wie sich Teladoc in einer Welt ohne Corona schlägt, wird sich noch zeigen. Für mich steht jedoch fest, dass das Geschäftsmodell von Teladoc innovativ ist und in vielen Fällen eine bequeme und einfach Lösung für Menschen schafft. Produkte, die einen echten Mehrwert schaffen, feiern zumeist einen Erfolg. Das dürfte in meinen Augen auch ohne COVID der Fall sein.

Teladoc Health bietet durchaus Chancen

Auf Basis der Zahlen zum abgelaufenen Jahr handelt die Teladoc-Aktie momentan zu einem KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) von etwa 5,4. Das prognostizierte Umsatzwachstum liegt hingegen für das Geschäftsjahr 2022 bei circa 25 %.

Klar, eine deutliche Verringerung gegenüber dem Vorjahr. Im Verhältnis zum KUV scheint mir die Aktie von Teladoc Health dennoch attraktiv bewertet. Zumal das Geschäft international noch in den Kinderschuhen steckt.

Daher bin ich der Meinung, dass das aktuelle Kurstief Chancen für langfristig denkende Investoren bietet. Denn die Telemedizin dürfte im Laufe der kommenden Jahre zunehmend Einzug in unser Leben erhalten und Teladoc ist gut positioniert, um davon zu profitieren.

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2022