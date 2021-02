Teladoc Health: Die Insider flüchten aus der Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Teladoc":

Die Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) verbrieft eigentlich eine ziemlich intakte Wachstumsgeschichte im Markt der Telemedizin. Besitzt das noch eine Menge Potenzial? Ja, ich denke insbesondere langfristig schon. Zumal das Marktpotenzial weiterhin gigantisch ist.

Bemerkenswert sind jetzt jedoch die Insideraktivitäten bei Teladoc Health. Man könnte fast sagen: Wesentliche Insider flüchten regelrecht aus den Anteilsscheinen. Hier ist, was Foolishe Investoren derzeit beobachten können.

Teladoc Health: Die Insider flüchten

Wie jetzt beispielsweise das US-amerikanische Börsenmagazin GuruFocus berichtet, gab es in den vergangenen Tagen eine ganze Reihe nennenswerter Insideraktivitäten. Prägend für eine Schlagzeile ist gewesen, dass der derzeitige CEO sich von einem millionenschweren Aktienpaket getrennt hat. Dabei sind 30.000 Teladoc-Health-Aktien für ca. 8,1 Mio. US-Dollar veräußert worden. Das ist gewiss alles andere als wenig.

Der CEO ist jedoch nicht der Einzige, der verkauft hat. Auch im Vorstand und im Aufsichtsrat haben weitere wichtige Insider sich von Aktien an dem Telemedizin-Spezialisten getrennt. In der Spitze ist es so beispielsweise Glen Tullman gewesen, der sogar 164.931 Teladoc-Health-Aktien zu einem Aktienkurs von 262,91 US-Dollar veräußert hat. Wenn wir das umrechnen, so liegt das Volumen derzeit bei 43,3 Mio. US-Dollar. Auch das können wir wohl als Kasse-Machen bezeichnen.

Vier weitere Insider haben sich außerdem von Aktienpaketen zwischen 2.600 und 8.300 Aktien von Teladoc Health getrennt. Das komplettiert das Bild der Flucht der Insider aus der Aktie. Definitiv eine sehr eindeutige Angelegenheit.

Was Foolishe Investoren mitnehmen sollten

Die Beweggründe für die Verkäufe können wir natürlich nicht konkretisieren. Ich vermute allerdings, dass die Rallye in den letzten Tagen maßgeblich zu den Verkäufen beigetragen hat. Hoch zu verkaufen ist für Insider schließlich auch wichtig, wenn es um das Kasse-Machen geht.

Aber besitzt Teladoc Health etwa kein Potenzial mehr? Ich würde sagen: Definitiv doch. Die Telemedizin hat in Zeiten von COVID-19 zwar einen ordentlichen Boom erlebt, befindet sich jedoch noch in den Kinderschuhen. Auch künftig könnte die Digitalisierungswelle der Medizin und Arzt-Patienten-Interaktion weitergehen. Ich sehe noch einen langfristigen intakten Wachstumskurs. Auch, weil Livongo Health das Potenzial eines führenden Konzerns in der digitalen Medizin verspricht.

Möglicherweise haben einige Insider daher mit kurzfristigen Gedanken Kasse gemacht. Keine Frage: Das gilt es für Foolishe Investoren zu würdigen. Meine Investitionsthese wird davon allerdings nicht tangiert.

Teladoc Health: Langfristig denken!

Ich persönlich verfolge bei Teladoc Health daher langfristige Ziele und bin überzeugt, dass selbst eine derzeitige Marktkapitalisierung von 41,3 Mrd. US-Dollar nicht die Spitze des Eisbergs ist. Deshalb bleibe ich bei Teladoc Health investiert, eben weil ich an den Megatrend glaube. Die Insider-Aktivitäten bringen mich davon nicht ab.

