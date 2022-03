Teladoc Health: Bewertung und Wachstum könnten sich von Aussichten entkoppelt haben

Die Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) ist im Moment schon etwas wirklich Besonderes. Im Endeffekt können wir sagen, dass sich der momentane Unternehmenswert auf dem Niveau von vor der COVID-19-Pandemie mit der signifikanten Wachstumsbeschleunigung gelegen hat. Das heißt: Die Aktie steht erneut dort, wo sie vor zwei Jahren war, bloß, dass es seitdem ein starkes Wachstum gegeben hat.

Für mich führt das dazu, dass sich Bewertung und Wachstum von den Aussichten entkoppelt haben. Das schafft vielleicht ein Investment-Case unter der Voraussetzung, dass man an die Telemedizin langfristig als Wachstumsmarkt glaubt.

Teladoc Health: Bewertung und Wachstum entkoppelt

Die Aktie von Teladoc Health wird inzwischen mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 10,7 Mrd. US-Dollar bewertet, was wirklich sehr gering ist. Im Endeffekt erkennen wir hier kaum ein Unternehmen, das inzwischen auf einen jährlichen Umsatz von über 2 Mrd. US-Dollar kommt und entsprechend mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp über 5 bewertet ist. Tendenz weiterhin sinkend, denn das Wachstum soll schließlich weiterhin zwischen 25 und 30 % auf Umsatzbasis liegen.

Das heißt, dass die Aktie von Teladoc Health selbst für ihre mittelfristigen Prognosen überaus günstig erscheint. Wenn wir die Umsatzprognose von mindestens 4 Mrd. US-Dollar bis zum Jahr 2024 weiterdenken, so hieße das, dass sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf einen Wert von 2,5 reduzieren würde. Ohne Zweifel wäre das ein Moment, in dem wir eine Value-These ins Spiel bringen könnten. Für eine Wachstumsaktie, die voraussichtlich nicht plötzlich mit dem Wachstum aufhört, wäre dieses Bewertungsmaß so preiswert.

Das Management von Teladoc Health sieht zudem einen langfristig adressierbaren Gesamtmarkt von 261 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig investiert man konsequent in das Erreichen einer größeren Reichweite. Zur Unternehmensvision gehört, eine All-In-One-Plattform für den ganzen Körper und den Geist in der digitalen Gesundheitswelt zu schaffen. Vermutlich auch eine Plattform, auf der Daten eine entscheidendere Rolle spielen, Livongo Health ist hier der Türöffner. Mit lediglich 10 Mrd. US-Dollar oder einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 bis 5 in den nächsten Jahren sehe ich hier entweder sehr viel Pessimismus oder ein Entkoppeln von den Aussichten dieser Wachstumsgeschichte.

Gibt es Gründe dafür?

Die Kernfrage ist jetzt natürlich, ob es Gründe für diese Entkopplung bei der Aktie von Teladoc Health gibt. Vielleicht zunächst die einfache Antwort: Ja, das ist möglich. Ein langsameres Wachstum und noch fehlende Profitabilität sind die Merkmale, die Investoren verunsichern. Immerhin: Es gibt hin und wieder einen positiven, freien Cashflow.

Aber auch das rechtfertigt für diese Wachstumsgeschichte in meinen Augen nicht den großen Pessimismus. Wer langfristig an die Telemedizin als Fortsetzung der Digitalisierung glaubt, der sollte sich fragen, warum die Aktie von Teladoc Health so bewertet ist, wie sie sich im Moment präsentiert. Beziehungsweise, ob dieses Bewertungsmaß nicht zu preiswert ist.

Für Wachstum, einen größeren Markt und einen eigentlich logischen Trend scheint mir das Bewertungsmaß jedenfalls im Moment sehr, sehr preiswert zu sein. Und eben auch für ein Unternehmen, das sehr akribisch daran arbeitet, sich per Konzentration auf Leistungen und das Ökosystem einen möglichst großen Anteil an diesem Kuchen zu bekommen.

