Teladoc Health-Aktie: Ist das der Durchbruch?

Die Teladoc Health-Aktie überzeugte heute mit einem weiteren Kursanstieg. Nachdem die Aktie des Telemedizinanbieters bereits in den beiden letzten Handelstagen um 15 Prozent gestiegen war, ging es im heutigen Handel abermals um über acht Prozent nach oben. Was befeuert den Kurs der Teladoc Health-Aktie momentan so stark?

Eine Zusammenarbeit mit einem Giganten!

Der heutige Kurssprung lässt sich mit der Bekanntmachung einer Zusammenarbeit mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung