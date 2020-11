Teladoc Health Aktie: Hier baut sich Druck auf!

Teladoc Health Aktie: Das Wertpapier konnte in 2019 und 2020 sehr gut dazugewinnen. Allerdings scheint der Anteilschein zum Ende 2020 ins Straucheln zu kommen. Es ist zu sehen, dass die Bären immer wider die Zone von 180 USD anlaufen. So auch in den jüngsten Handelstagen. Damit baut sich bei rund 180 USD Druck auf. Kurz unter dem Kurs, genauer gesagt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung