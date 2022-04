Teladoc Health-Aktie: Herber Verlust!

Verlust gemeldet Teladoc Health Inc (NYSE:TDOC) verzeichnete in Q1 einen Verlust je Aktie von $(41,58) im Vergleich zu $(1,31) vor einem Jahr. Der Verlust je Aktie im 1. Quartal enthielt eine nicht zahlungswirksame Goodwill-Wertminderung in Höhe von $(41,11), aktienbasierte Vergütungsaufwendungen in Höhe von $(0,38) und Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte in Höhe von $(0,31) pro Aktie. Die Ergebnisse Die bereinigte Bruttomarge… Hier weiterlesen