Tel Aviv verbannt Einwegplastikgeschirr aus Schulen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Stadt Tel Aviv verbannt Geschirr aus Einwegplastik aus öffentlichen Schulen und Kindergärten.



Zunächst werde die für Schulen zuständige Behörde Mehrweggeschirr und -besteck für Erst- bis Drittklässler ausgeben, bestätigte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Dienstag eine entsprechende Mitteilung. Diese Maßnahme solle bis Ende des Jahres vollzogen sein. Außerdem erhielten die Schüler individuelle Sets, um das Geschirr zum Spülen wieder mit nach Hause zu nehmen.

Zusätzlich würden Dutzende Kindergärten mit Mehrweggeschirr und Spülmaschinen ausgestattet. Ziel sei letztlich, alle Kindergärten entsprechend zu versorgen. Aktuell würden in der Stadt rund 20 000 Hortkindern Mittagessen in Kindergärten und Schulen serviert. In der Küstenstadt leben rund 430 000 Menschen.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Zipi Brand erklärte in der Mitteilung: "Abgesehen vom Wert für die Umwelt hat die Entscheidung vor allem einen erzieherischen Wert: Unsere Kinder machen sich Sorgen um die Zukunft der Welt, in der sie aufwachsen."

Nach einem Bericht der linksliberalen Zeitung "Haaretz" werden an Tel Aviver Schulen und Vorschulen rund 100 000 Wegwerfutensilien pro Tag verwendet. Dies machten rund zwei Millionen pro Monat. Vergangene Woche hätten bereits Dutzende Eltern und Schüler vor dem Rathaus gegen die Verwendung von Wegwerfplastik in Schulen demonstriert.

Parallel dazu beginnt laut der Mitteilung die zuständige Behörde mit der Vorbereitung, dass Essenslieferanten ab dem nächsten Schuljahr das Essen in Edelstahlbehältern anliefern./jak/DP/fba