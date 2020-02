Tejon Ranch: Ist das wirklich wahr?

An der Heimatbörse New York notiert Tejon Ranch per 13.02.2020, 13:33 Uhr bei 16.21 USD.

Unsere Analysten haben Tejon Ranch nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Die Tejon Ranch ist mit einem Kurs von 16,2 USD inzwischen +0,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -3,34 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 408,75 liegt Tejon Ranch über dem Branchendurchschnitt (363 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 88,3 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Tejon Ranch mit einer Rendite von -14,13 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,41 Prozent. Auch hier liegt Tejon Ranch mit 19,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.