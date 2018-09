Teilnehmer stellen sich am ersten Wettbewerbstag der Wulong Mountain Quest einem 95 Kilometer langen Wettlauf

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der 2018 ChinaInternational Mountain Quest und der 2018 China Mountain OutdoorSports Series (Chongqing, Wulong) konnten am Dienstag weiterhinaufregende Wettbewerbe beobachtet werden. 29 nationale undinternationale Teams stellten sich der mehr als 95 Kilometer langenHerausforderung, die Brückenabstiege, Kajakfahren, Mountainbiking undCrosslauf in Wulong, Chongqing umfasste, wie die Abteilung fürÖffentlichkeitsarbeit des Bezirksausschusses Wulong der ProvinzChongqing bekanntgab.Teilnehmer mussten einen 200 Meter langen Brückenabstieg inRichtung des Wujiang-Flusses bewältigen, dem eine 25 Meter langeKayakfahrt auf dem Fluss folgte. Nach Beendigung der Kayakfahrtbestiegen die Teilnehmer ihre Mountainbikes und fuhren quer durch dastraumhaft schöne Baima-Gebirge, dessen Name einer beeindruckendenLiebesgeschichte entstammt. Abschließend stellten die Teilnehmer sicheinem 10 Kilometer langen Crosslauf, nachdem sie 60 Kilometer im denBaima Gebirgswäldern auf ihren Mountainbikes zurückgelegt hatten.Bilder zu beigefügten Links:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319772http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319773http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319774Pressekontakt:Herr ChenTel.: +86-10-63076224Original-Content von: The Publicity Department of Wulong District Committee of Chongqing Municipality, übermittelt durch news aktuell