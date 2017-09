Teilnehmer der EY-Start-up-Academy stehen fest

Frankfurt a.M. (ots) -- Sieben Finalisten nominiert- Start des dreimonatigen Programms am 14. September 2017- Wettbewerb um "EY-Start-up-Academy Award"Die EY-Start-up-Academy zielt auf eine bessere Vernetzung derUnterstützungsangebote für Start-ups seitens Privatwirtschaft, öffentlicher Handund Bildungseinrichtungen ab. Gesucht wurden Start-ups aus dem Tech- undFinTech-Segment, die innerhalb der nächsten 12 Monate eine Finanzierung durchInvestoren anstreben. Nach einer knapp sechswöchigen Auswahlphase stehen dieFinalisten nun fest. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist sind zahlreicheBewerbungen eingegangen - sieben hochambitionierte Start-Ups haben am meistenüberzeugt.Dies sind die Kandidaten, die sich für die EY-Start-up-Academy qualifizierthaben:- Asteria (Stockholm, Schweden)Softwareanbieter, der den Cash-Flow von Unternehmen überwacht, um kurzfristigeFinanzierungen zu optimieren.- CreditLinks (Frankfurt a.M., Deutschland)Digitale Plattform zum Austausch zwischen Kreditgebern und Unternehmen.- EVANA (Frankfurt a.M., Deutschland)Ein auf die Auswertung von Datenbanken und Dokumenten mittels modernerAlgorithmen spezialisiertes Start-up.- F ECTIVE (Weisslingen, Schweiz)Online-Personaldienstleister, dessen Plattform mittels künstlicher Intelligenzgeeignete Kandidaten und Projekte zusammenbringt.- MES & DAK (Casablanca, Marokko)Onlineplattform zur Vermittlung von Krediten an afrikanische KMU.- node.energy (Frankfurt a.M., Deutschland)Digitale Werkzeuge und Dienstleistungen für das Management sogenannterMicrogrids (Vernetzung dezentraler Stromquellen und -verbraucher).- StudySmarter (München, Deutschland)E-Learning-Plattform, die u.a. künstliche Intelligenz nutzt, um Studenten beider Verbesserung ihrer Lernprozesse zu unterstützen.Gründerklima in Deutschland fördernDie sieben Gründer werden im Rahmen der EY-Start-up-Academy nun eindreimonatiges Programm durchlaufen. Der Startschuss erfolgt am 14. September2017. Auf rund 30 Veranstaltungen werden sie Investoren, Vertreter von Bankenund Start-up-Experten treffen. In Workshops, Trainings und Einzelgesprächenerfahren die Jungunternehmer wesentliche Details zu den Themen Business Planungund Unternehmensführung, Finanzierung und Förderung, Gesellschafts- undSteuerrecht sowie Regulatorik und IT."Wir freuen uns sehr über die hohe Resonanz auf unsere Start-up-Academy und wirgratulieren den sieben Unternehmen, die es ins Finale geschafft haben",kommentiert Christopher Schmitz, Partner bei EY und Kurator derStart-up-Academy. "Zukunftstechnologien spielen für die Wertschöpfung inDeutschland eine zunehmend wichtige Rolle. Es ist sehr erfreulich zu sehen, wiejunge, kluge Köpfe und kreative Unternehmen diesen technischen Fortschritttragen".Die EY-Start-up-Academy wird mit den Kooperationspartnern TechQuartier undDeutsche Börse durchgeführt: Das TechQuartier stellt den teilnehmenden Start-upszwei Arbeitsplätze zur Verfügung, um einen intensiven Wissenstransfer zugewährleisten. Die Deutsche Börse bringt darüber hinaus ihre Kompetenz imThemenbereich Börsengänge (IPO) und aus dem Deutsche Börse Venture Network mitein, einer Plattform, die Start-ups mit internationalen Investorenzusammenbringt.Als Teil des dreimonatigen Programms treten die Teilnehmer im Wettbewerb"EY-Start-up-Academy Award" gegeneinander an. Dem Gewinner, der innovativeFin(Tech)-Ideen und Gründergeist am besten verkörpert, wird am Ende der AcademyAward-Titel verliehen.Über die EY Financial Services Practice:EY ist ein internationaler Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,Steuerberatung, Transaktionsberatung sowie Risiko- und Managementberatung. Fürdie Financial Services Practice von EY arbeiten weltweit mehr als 35.000Mitarbeiter - vornehmlich in den Sektoren Wealth & Asset Management, Banking &Capital Markets sowie Insurance.Ansprechpartner:Kerstin Gauf (EY)Media Relations and CommunicationsFinancial Services GermanyE: kerstin.gauf@de.ey.comT.: +49 6196 996 24798Original-Content von: Ernst & Young GmbH, übermittelt durch news aktuell