Teilnahmerekord beim Science4Life Businessplan-Wettbewerb (FOTO)

Frankfurt (ots) -40 Prozent mehr Einreichungen: Der Science4Life Venture Cupstartet mit 114 Geschäftsideen aus den Bereichen Life Sciences,Chemie und Energie ins 20. Jubiläumsjahr. Die Gewinnerteamsüberzeugten mit innovativen Ideen gegen Krebs, Nervenkrankheitensowie neuen Denkweisen im Energie-Bereich und erhielten ein Preisgeldvon acht Mal 500 Euro.So viele Einreichungen gab es noch nie beim Science4Life VentureCup: Die Experten überprüften das Marktpotenzial von insgesamt 114Ideen - eine Steigerung von über 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Die Bereiche Medizintechnik und Pharma waren dieses Jahr besondersstark vertreten. Dicht gefolgt von Energienutzung undUmwelttechnologie. Sponsoren des Businessplan-Wettbewerbs sind dieHessische Landesregierung und das Gesundheitsunternehmen Sanofi."Bekämpfung von Krankheiten wie Alzheimer oder Krebs, Möglichkeitenim Bereich der alternativen Energien oder umweltpolitische Ideen wiedie Fischwanderhilfe - wir freuen uns über die erstaunlicheThemenvielfalt der Einreichungen", erklärt Dr. Karl-Heinz Baringhaus,der administrative Leiter für Forschung und Entwicklung derSanofi-Aventis Deutschland GmbH und Geschäftsführender Vorstand vonScience4Life. Auch Dr. Rainer Waldschmidt, Geschäftsführer derhessischen Wirtschaftsfördergesellschaft Hessen Trade & Invest undGeschäftsführender Vorstand von Science4Life, zeigte sich beeindrucktvon den vielen Einreichungen in diesem Jahr: "Der Teilnahmerekordzeigt deutlich, wie wichtig der Science4Life Venture Cup für Gründerin Deutschland ist und dass neben Life Sciences und Chemie auch dieGründerszene im Bereich Energie immer stärker wird." Die besten fünfTeams erhielten jeweils 500 Euro Preisgeld. Die drei Gewinner imBereich Energie wurden zusätzlich mit einem Spezialpreis von je 500Euro ausgezeichnet. Mit der Prämierung der Ideenphase startete auchdie Bewerbungsfrist für die Konzeptphase am 12. Januar 2018.Innovationen gegen Alzheimer, kindliche Hirntumore und KrebsDie Priavoid GmbH aus Jülich in Nordrhein-Westfalen hat es sichzum Ziel gesetzt, Alzheimer durch eine neue Behandlungsstrategie mitihrem Wirkstoffkandidaten zu bekämpfen. Breeze Technolologies ausHamburg hilft Städten und Unternehmen eine lebenswertere Umwelt zuschaffen, in dem sie aus Umweltdaten, wie der aktuellen Luftqualität,Handlungsempfehlungen generieren. Damit beispielsweise beiErkrankungen des Zentralnervensystems, wie kindliche Hirntumore,Medikamente in bestimmten Regionen des Gehirns wirken können, müssensie die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, überwinden. Mithilfe desModells von DYNELAB aus München soll schon in einem frühen Stadiumerkannt werden, ob dies der zu entwickelnde Wirkstoff schafft.PhantomX aus Berlin haben dem Krebs den Kampf angesagt: Ziel ist, denTumor durch patentindividuelle Prüfkörper besser kontrollieren zukönnen sowie die Überlebenschancen zu erhöhen und Nebenwirkungen zuverringern. AeroFib aus Aachen stellen ultraleichte Fasern für dieWärmeisolation in der Mobilitätsbranche her, wodurch in Zukunftmassiv an Gewicht bei Autos, Raketen und Flugzeugen eingespart werdenkann. Mit dieser Idee gewann das Team gleich doppelt, denn Start-upsauf dem Energie-Bereich können beim Science4Life Venture Cupzusätzliche Spezialpreise gewinnen, die vom Land Hessen und derViessmann Group gefördert werden. Flex4Energy aus Darmstadt habeneinen skalierbaren, offenen Marktplatz mit regionalenEnergieprodukten von Versorgung bis Netzdienstleistung entwickelt.Eine Fischwanderhilfe, welche die Gewässerdurchgängigkeit einfach,schonend und kostengünstig wiederherstellt, sowie den Leitstromenergetisch nutzen kann, stammt von Fishcon aus Wien, dem drittenGewinnerteam im Bereich Energie. "Die vielen Ideen aus demEnergiebereich machen deutlich, wie wichtig die Gründungsförderung inder Energiebranche ist und welch große Rolle Science4Life dabeispielt", sagt Fabian Stern, Head of Innovation Management beiViessmann.Start frei für die Konzeptphase: Aus Ideen werden GeschäftsmodelleDer Science4Life Venture Cup besteht aus drei Phasen: Ideenphase,Konzeptphase und Businessplanphase. Teams können entweder alle Phasendurchlaufen oder sich nur für einzelne Phasen bewerben. In der nunfolgenden Konzeptphase wird die Idee zu einem Geschäftskonzeptweiterentwickelt. Dafür wird bis zum 12. Januar 2018 eine Darstellungdes Geschäftsmodells, des Unternehmerteams und eine ersteMarkteinschätzung eingereicht. Die Teams der 20 besten Konzeptewerden zu einem zweitägigen Intensiv-Workshop nach Berlin eingeladen.Hier steht jedem Gründerteam ein persönlicher Coach zur Verfügung, umdas Konzept weiter zu verfeinern. Die besten zehn Teams werden beider Konzeptprämierung am 13. März 2018 mit jeweils 1.000 Europrämiert. Zusätzlich erhalten die zwei besten Geschäftskonzepte ausdem Bereich Energie einen Spezialpreis mit je 1.000 Euro Preisgeld.In der dritten Phase geht es dann richtig zur Sache, denn mit demAusformulieren des konkreten Businessplans legen die Start-ups denGrundstein für ihr Unternehmen. Während des gesamtenBusinessplan-Wettbewerbs können Gründerteams Preisgelder in Höhe von82.000 Euro gewinnen.Pressekontakt:Startup Communication, Alisa Augustin, Zentnerstraße 33 Rgb., 80798München, Deutschland, Mail: aa@startup-communication.de, Tel.: +49(0)89/12021926-0, www.startup-communication.deOriginal-Content von: Science4Life e.V., übermittelt durch news aktuell