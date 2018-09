Teilnahme an Fahrsicherheitstraining ermöglicht jetzt auch Rabatt bei Autoversicherung

Köln (ots) -- Die Teilnahme am Ford Fahrsicherheitstraining "Vorfahrt fürDeine Zukunft" berechtigt zu einem Rabatt bei der FordAuto-Versicherung- Angebot zunächst bis Ende des Jahres gültigFord hat gemeinsam mit der Ford Bank GmbH und derenKooperationspartner Allianz Versicherungs-AG für alle Absolventen vonFord "Vorfahrt für Deine Zukunft" eine Rabattierung fürVollkasko-Prämien vereinbart. Damit sparen die Teilnehmer desFahrsicherheitstrainings zehn Prozent auf ihre individuelleVollkasko-Prämie der Ford Auto-Versicherung. Der Sondernachlass istfür die gesamte Dauer des Vertrages gültig.Als Nachweis gilt die Teilnahmebescheinigung von "Vorfahrt fürDeine Zukunft"."Vorfahrt für Deine Zukunft" ist ein vom DeutschenVerkehrssicherheitsrat (DVR) zertifiziertes, kostenlosesFahrsicherheitstraining des Kölner Automobilherstellers Ford, in demDVR-Trainer in jeweils vierstündigen Trainingseinheiten jungenAutofahrern die Themen Ablenkung, Übersteuerungskontrolle,Gefahrenerkennung/Geschwindigkeitsbewusstsein, Alkohol- undDrogeneinfluss, Fahrzeugtechnik sowie Fahrerassistenzsystemenäherbringen.Neu in diesem Jahr ist die Kampagne "Share the Road", bei der denTeilnehmern mit Hilfe einer VR-Brille (Virtual Reality)Gefahrensituationen jeweils aus Sicht eines Rad- sowie einesAutofahrers aufgezeigt werden. In einer europaweiten Studie gaben1.200 Probanden nach der VR-Erfahrung an, eine größere Empathiegegenüber den jeweils anderen Verkehrsteilnehmern zu empfinden; 91Prozent wollten ihre Gewohnheiten auf der Straße überdenken. Nachzwei Wochen hatten 60 Prozent ihr Verhalten gemäß eigenen Angabentatsächlich verändert.Termine für die kostenlosen Ford Fahrsicherheitstrainings 2018sind Donnerstag, 4., und Freitag, 5. Oktober 2018, inRecklinghausen/Nordrhein-Westfalen sowie Freitag, 12., und Samstag,13. Oktober 2018, in Nohra/Thüringen.Interessenten können sich über die Websitewww.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de für das vom Training anmelden. Diejeweils vierstündigen Kurse finden wahlweise vormittags odernachmittags statt.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell