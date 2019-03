Teil-Verkauf Goldman Sachs mit 16% Gewinn – Details zum Verkaufsgrund im Artikel

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Ich bin ganz gut am Markt investiert und verkaufe daher 3/4 meiner Anteile und passe den Ivestitionsgrad in diese Aktie an die Value-Bewertung an. Je nach Wahl der Parameter ist die Aktie nach DCF fair bewertet.

Erläuterung zur Handelsstrategie:

Ein Beitrag von Frank Helmes.