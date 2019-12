Teheran: Israel würde Bombardierung des Irans 'bitter bereuen'

TEHERAN (dpa-AFX) - Israel würde nach den Worten des iranischen Außenamtssprechers Abbas Mussawi eine Bomardierung des Irans "bitter bereuen".



"Wir werden eine militärische Aggression des zionistischen Regimes (Israel) konsequent erwidern", sagte der Sprecher am Montag. Der Iran betrachte die Aussagen des israelischen Außenministers Israel Katz allerdings mehr als ein Zeichen der Schwäche als eine ernsthafte Drohung, sagte Mussawi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Isna weiter.

Katz hatte in einem Interview gesagt, Israel sehe eine Bombardierung seines Erzfeindes Iran als eine Möglichkeit an, um die Islamische Republik von Atomwaffen fernzuhalten. "Wir werden dem Iran nicht erlauben, Atomwaffen zu produzieren oder zu erhalten", sagte er während eines Italien-Besuches der Zeitung "Corriere della Sera" (Samstag) auf die Frage, ob eine Bombardierung des Irans eine Option sei, die Israel in Betracht ziehe. Allerdings käme ein militärisches Vorgehen erst infrage, wenn alle anderen Wege ausgeschöpft seien./str/fmb/DP/jha