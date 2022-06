Der Tegernseer Hotelier Korbinian Kohler eröffnet die neuen Bachmair Weissach See-Apartments im Juli und setzt damit verstärkt auf Private Living in Bestlage

Rottach-Egern (ots) -BACHMAIR WEISSACH SEE-APARTMENTSAb Juli 2022 erweitern elf exklusive See-Apartments in Rottach-Egern das SPA & RESORT BACHMAIR WEISSACH um ein neues Private-Living-Angebot. Mittendrin und doch ganz für sich dürfen hier die Gäste ihren Tegernsee-Urlaub erleben. Denn die eleganten Suiten in vier Größen von 27 bis 52 Quadratmetern sind zwar Teil des SPA & RESORT BACHMAIR WEISSACH, schenken dem Urlauber aber ein individuelles Zuhause-Gefühl auf Reisen. Ob Familien, Freundeskreise oder auch Paare - Individualisten kommen hier in den Genuss völliger Unabhängigkeit und privaten Rückzugs bei gleichzeitig jedem Komfort und kompletter Infrastruktur, wie man es vom Hotel gewohnt ist. Dazu gehören nicht nur Wäscheservice und Zimmerreinigung, sondern auch ein gefüllter Kühlschrank bei Anreise. Wie alle Gäste des SPA & RESORT BACHMAIR WEISSACH dürfen Bewohner der See-Apartments am umfangreichen Aktivprogramm des Resorts teilnehmen und den Shuttle-Service (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit), das MIZU ONSEN SPA und das Family Spa sowie den Kids & Teens Club nutzen.Selbstverständlich reservieren wir auch unseren See-Apartment-Gästen auf Wunsch einen Restaurantplatz:In der japanischen MIZU Bar, den Gasthofstubn, dem Alten Wallberghaus, dem Bachmair Weissach Clubhaus oder ab August auch im italienischen "Gardone" Restaurant im "Tegernsee Phantastisch" oder bei süd-ost-asiatischer Küche im "Boom Boom" Restaurant im Hotel Bussi Baby.LageDas neu auf historischem Fundament errichtete Gebäude in der Seestraße 8 befindet sich in absoluter Bestlage im Tegernseer Tal. Es fügt sich ein in das traditionelle Ortsbild mit typisch oberbayerischer Baukultur. Mitten im lebhaften Ortskern von Rottach-Egern gelegen und vis-à-vis des wunderschönen Bergpanoramas, erlebt sich der Bewohner der See-Apartments als Teil der Tegernseer Gesellschaft. Direkt vor der Haustür laden die exklusive Shoppingmeile, Cafés und Galerien zum Flanieren ein. Das Strandbad nebenan verspricht Erfrischung im Sommer. Und für entspanntes Laissez-Faire bietet sich in unmittelbarer Nähe die Strandpromenade an. Vom nahegelegenen Anlegeplatz starten zudem die Schiffe zu aussichtsreichen Fahrten über den gesamten Tegernsee. Die See-Apartments sind der perfekte Ausgangspunkt, um in das bunte Leben im Tal mit seinen unzähligen Möglichkeiten einzutauchen.DesignIn den See-Apartments setzt sich der zeitgenössische Tegernseer Stil des Stammhauses in ebenso erstklassiger Qualität fort. Dessen moderne Eleganz und freundliche Ästhetik mit heimischen Leinenstoffen und Eichenholz für Böden, Einbauten und Küche erfährt hier eine sanfte Anpassung durch liebliche Designelemente, zum Beispiel in der Tapete. Auch hier findet der von Korbinian Kohler selbst entworfene Schreibtisch seinen Platz, der das ursprüngliche Tegernseer Design imitiert. Das Boxspringbett verspricht wertvollen Schlafkomfort und das edel gestaltete Badezimmer ist mit hochwertiger Naturkosmetik von Susanne Kaufmann bestückt. TV, kostenfreies WLAN und weiche Bademäntel gehören zur Grundausstattung. Eine hochmoderne und voll ausgestattete Küchenzeile mit separatem Weinkühlschrank macht das Zuhause-Gefühl perfekt. Wer im Tegernsee-Urlaub die Exklusivität und den Freiraum für Entfaltung im eigenen kleinen Retreat sucht und dabei dennoch gern vollumfänglichen Hotelservice genießt, findet im See-Apartment sein passendes Domizil.Preise:Die See-Apartments sind buchbar ab 3 Nächten:See-Apartments Rottach (27 qm): ab 249 Euro/NachtSee-Apartments Egerner Bucht (35 qm): ab 349 Euro/NachtSee-Apartments Malerwinkel (40 qm): ab 349 Euro/NachtSee-Apartments Riederstein (52 qm): ab 449 Euro/NachtHaustiere: zzgl. 25 Euro/TagBabybett: zzgl. 25 Euro einmaligHausgäste kommen in den Genuss der TegernseeCard, die zu diversen Vergünstigungen berechtigt, darunter 50 % Rabatt auf die Berg- und Talfahrt der Wallbergbahn und auf die Tegernseer Schifffahrt.Leihservicekostenlos: Trekkingstöcke, City Cruiser, SUP-Boards, Schlittenkostenpflichtig: Vespa-Roller, Porsche Leihwagen, Mountainbike und E-Mountainbikewww.seeapartments-tegernsee.comBilder Link zu Bachmair Weissach See-Apartments und Services:https://www.dropbox.com/sh/emw8v8doaespxez/AABmfzeH4WTc-Kn6TVlkbEV3a?dl=0Wir freuen uns, Ihnen Neuigkeiten aus unserer Tegernsee-Destination zu präsentieren! Für Rückfragen und Rechercheaufenthalte melden sie sich gerne bei mir.Für ein Telefon- oder Vorort-Interview steht Ihnen Inhaber Korbinian Kohler gerne zur Verfügung.Herzliche GrüßeIhreKatja MankelKontakt Presseanfragen und Bildmaterial unter:Katja MankelDirector GROUP Sales, PR, MarkenkooperationenHOTEL BACHMAIR WEISSACH GMBH & CO. KGWIESSEER STRASSE 1, D-83700 WEISSACH / ROTTACH-EGERN, SITZ: KREUTHT +49 (0) 8022 - 278 - 525M +49 (0) 151-150-65-813katja.mankel@bachmair-weissach.comwww.bachmair-weissach.comALLE BETRIEBE DER BACHMAIR WEISSACH WELT:Spa & Resort Bachmair Weissach mit eigenem Bach, Rottach EgernBerghotel Altes Wallberghaus auf 1.520 Metern Höhe, WallbergHotel Bussi Baby Hotel mit Roof Top Spa ab August, Bad WiesseeClubhaus Bachmair Weissach mit Levante-Grill-Küche und Apartments, TegernseeWildbad Kreuth Pop-Up-Lodge im Schloss Wildbad Kreuth, KreuthBachmair Weissach See-Apartments direkt in der Seestrasse, Rottach Egern - Eröffnung im JuliTegernsee Phantastisch mit italienischem Restaurant Gardone, Rottach Egern - Eröffnung im AugustPressekontakt:Kontakt für Presseanfragen, Rechercheaufenthalt und Bildmaterial unter:Katja MankelDirector GROUP Sales, PR, MarkenkooperationenHOTEL BACHMAIR WEISSACH GMBH & CO. 