"Teenie-Mütter" und Vorabend-Soaps: RTL II mit starkem Mittwochabend

München (ots) -- "Teenie-Mütter" und "Auf Station - Die Kinderklinik" erzielen7,3 % MA (14-49 Jahre) und 7,6 % MA (14-49 Jahre) in derPrimetime- Starker Vorabend: RTL II-Soaps performen mit 16,2 % MA und 23,5% MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil von 7,1 % (14-49 Jahre)Der Mittwoch bei RTL II steht ganz im Zeichen der Kinder:"Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen" erreichte dabei zurbesten Sendezeit 7,3 % MA (14-49 Jahre) und bis zu 1,24 Mio.Zuschauer gesamt. Bei den 14-29-Jährigen erzielte man 13,1 %Marktanteil. Auch im Anschluss überzeugte eine neue Folge "AufStation - Die Kinderklinik": 7,6 % MA (14-49 Jahre) und starke 15,0 %MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) erreichte die Doku-Soap.Gewohnt stark präsentierten sich die RTL II Vorabend-Soaps.Bereits um 18 Uhr erreichte "Köln 50667" sehr gute 9,9 % MA (14-49Jahre) und 16,2 % MA (14-29 Jahre). Um 19 Uhr kam "Berlin - Tag &Nacht" auf 12,7 % MA (14-49). Bei der jungen Zielgruppe erreichte dieSoap aus der Hauptstadt sogar fast jeden Vierten: 23,5 % MA erzielteman bei den 14-29-Jährigen.Insgesamt erreichte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,1% (14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt29.11.2017, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.