Teekay Offshore: Aktienanalyse vom 18.07.2018

Für die Aktie Teekay Offshore stehen per 17.07.2018 2,53 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Teekay Offshore zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Die Aussichten für Teekay Offshore haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Teekay Offshore mit einer Rendite von 0,79 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Transportation & Logistics"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,08 Prozent. Auch hier liegt Teekay Offshore mit 2,29 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Teekay Offshore ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Teekay Offshore-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,71, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,33, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Teekay Offshore 4 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Teekay Offshore vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 2,53 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 41,63 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 3,58 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".