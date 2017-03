Teekay Corp. (TK): Startet jetzt eine neue Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Rückblick: Immer wieder sehen wir insbesondere bei Schifffahrtsunternehmen in Zeiten positiver Gesamtmärkte starke Momentum-Impulse nach oben. Schon seit Monaten sehen wir des Öfteren gewaltige Rallyes, welche mitunter aber auch von größeren Korrekturen begleitet werden. Teekay (ISIN: MHY8564W1030) bildet hierbei eher noch eine Ausnahme, zumal die Korrekturen recht überschaubar ausfallen. Der Trend zeigt hier aktuell nach oben.

Meinung: Die Marke bei 9 US-Dollar war in den letzten Montan heiß umkämpft und immer wieder scheiterten die Bullen an dieser Hürde. Mit dem Ausbruch im Januar wurde die Rallye jedoch erst so richtig gezündet. Aktuell befnden wir uns zwar in einer Konsolidierungsphase, doch der nächste Schub nach oben könnte unmittelbar bevorstehen.

