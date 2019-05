Tee-Handels-Kontor Bremen mit neuer Produkt-Linie Min Bester - loser Tee im extra großen Portionsbeutel - 11 Sorten - 5 Biotees (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zum Onlineshophttp://ots.de/jMpa8S--------------------------------------------------------------Worpswede bei Bremen (ots) -Convenience ist Trumpf. Ob für den Außer-Haus-Verzehr oder fürsBüro, immer mehr praktische Anwendungen gehören zum modernenLifestyle einfach dazu. Dieser Trend macht selbst vor Premium-Teenicht Halt. Denn heute will der Teetrinker seinen Lieblingstee nichtnur zu Hause genießen, sondern auch unterwegs oder auf Reisen nichtdarauf verzichten.Das Tee-Handels-Kontor Bremen, seit über 40 Jahren bundesweitbekannt für losen Tee in blau-weiß gestreiften Teetüten, bringt nunerstmalig eine neue Produktlinie unter dem Namen Min Bester auf denMarkt. Loser Blatt-Tee, abgefüllt in extra großen Portionsbeuteln mitden elf beliebtesten Sorten aus dem Lose-Tee-Segment. Der Verbraucherhat die Wahl unter drei Schwarztees, zwei Grüntees, einem Früchteteeund fünf Kräutertees. Um der zunehmenden Bio-Nachfrage gerecht zuwerden sind fünf Tees in Bioqualität. Jeder Teebeutel ist einzelnaromageschützt und hygienisch verpackt und genau richtig fürTeebecher oder große Tasse. Jede Packung enthält 15 besonders großePortionsbeutel.Das Sortiment umfasst:Admiral's Cup® - malzig-würziger Assam-Schwarztee mit kräftigemGeschmackBio Darjeeling Royal Blend - blumiger Schwarztee mit leichtfruchtiger NoteEarl Grey - Klassiker, Schwarztee mit feinem Bergamotte-AromaBio Edel-Sencha - grasig-weicher, bittersüßer GrünteeHimmelstau® - Aromatisierter Grüner Tee Mango-ZitrusGrapefruit Rosé - Aromatisierter FrüchteteeEntspannung - Aromatisierter Rooibostee Orange-CremeIngwerzauber - Kräutertee mit viel Ingwer, abgerundet mitZitronengras und SüßholzwurzelBio Blanker Hans® - kräftiger, intensiver KräuterteeBio Küstensonne - Kräutertee mit Kamille und Moringa, fruchtig, mitpikanter NoteBio Wellenbrecher - Kräutertee mit Pfefferminze und ZitronengrasMin Bester ist zum Preis ab 7,95 EUR (UVP) erhältlich in denTeefachgeschäften vom Tee-Handels-Kontor Bremen, online unterwww.Tee.jetzt, im Premium-Lebensmitteleinzelhandel und inausgewählten Hotels. Produktmuster auf Anfrage.Pressekontakt:Holzapfel & Cie. KG - Keplerstraße 30 - 60318 Frankfurt am Main -Renate Lauffenburger - R.Lauffenburger@Holzapfel-Cie.de - 069 - 69 5368 33Original-Content von: Holzapfel & Cie. KG, übermittelt durch news aktuell