Tee: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tee, die im Segment "Bauwesen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 02.08.2018 an ihrer Heimatbörse Singapore mit 0,199 SGD.

Die Aussichten für Tee haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Tee ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tee-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,67, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,48, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tee-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,2 SGD. Der letzte Schlusskurs (0,199 SGD) weicht somit -0,5 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (0,19 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,74 Prozent), somit erhält die Tee-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Tee-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Tee investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,61 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Engineering & Construction Svcs einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,28 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.