Teck Resources: Der Dauerläufer gibt wieder Gas!

die Tage, an denen man die Aktie von Teck Resources für weniger als vier US-Dollar kaufen konnte, liegen gerade einmal zwei Jahre zurück. Aus heutiger Sicht ist es fast egal, ob ein Anleger die Aktie im November oder Dezember 2015 oder doch erst im Januar 2016 erworben hat. Solange unterwegs nicht verkauft wurde, sitzt man heute auf satten Gewinnen.

Damals war der Kaufzeitpunkt keineswegs belanglos, denn im November und Dezember 2015 befand sich die Aktie noch in einem Abwärtstrend und verglichen mit den Kursen, welche die Anleger zuvor gesehen hatten, musste die Aktie im Januar 2016 schon fast als teuer erscheinen.

Nur die wenigsten Anleger konnten sich damals vorstellen, dass das Kupfer und in seiner Folge auch die Aktie des Rohstoffproduzenten Teck Resources vor einem steilen Aufschwung stand. Dieser wurde im Jahr 2017 konsolidiert. Der Kurs stieß im Januar erstmals in den Bereich von 25 bis 26 US-Dollar vor und versuchte sich insgesamt drei Mal an dieser Hürde.

Zwischen diesen Anläufen lagen Konsolidierungen mit teils beachtlichen Kursverlusten. Im Hochsommer wurde die Aktie teilweise für nur noch 15 bis 16 US-Dollar gehandelt. Nachdem im September der bislang letzte Versuch, den Widerstand bei 26 US-Dollar zu überwinden, misslang, steht der Kurs heute wieder in dieser Zone.

Gelingt der Durchbruch im vierten Anlauf?

Es hat sich seit November ein kurzfristiger Aufwärtstrend ergeben. Er hat sich nach einer Seitwärtsphase in den ersten beiden Dezemberwochen in den letzten Tagen noch einmal beschleunigt. Es scheint, als wollten es die Käufer noch einmal wissen und endlich Nägel mit Köpfen machen.

Gelingt es ihnen, den Schwung aus der laufenden Jahresendrallye mit ins neue Jahr zu nehmen, könnte der Sprung über die Widerstände im Bereich von 25 bis 26 US-Dollar dieses Mal tatsächlich gelingen. Anschließend wäre jedoch ein Rücklauf mit einem Test der überwundenen Widerstandszone von oben zu erwarten. Scheitern die Käufer auch dieses Mal, sollte der Bereich um 23 US-Dollar eine erste Unterstützung bieten.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.