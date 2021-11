Wien (ots) -Mit der TECHWOODHOMES Holding GmbH geht ein neues Proptech-Unternehmen an den Start, das Smart Home, Architektur, Nachhaltigkeit und Assisted Living vereint. Um Interessenten seine fünf Haustypen zu präsentieren, bebaut das Unternehmen ein Gelände in Gaaden bei Mödling nahe Wien. Dieses soll Besuchern ab Mai 2022 offenstehen. Zielgruppe sind Einfamilienhausbauer sowie Bauträger. Zur Expansion will TECHWOODHOMES in einem späteren Schritt eine Finanzierungsrunde abhalten.Bei der Entwicklung der TECHWOODHOMES arbeitete ein erfahrenes Team aus Smart-Home-Experten im Hard- und Softwarebereich, Architekt und Baumeister sehr eng zusammen. Das Ergebnis ist ein smartes Holzhaus, das mit der eigens entwickelten Software das Leben im Haus nachhaltig verändert. Ein optimales Raumklima und höchster Wohnkomfort werden groß geschrieben. Durch seinen Wandaufbau aus Holz, Schafwolle und Lehm ist das Haus nachhaltig. Die integrierte Thermoenergetik reduziert den Energieaufwand auf ein Minimum und erzeugt ein natürliches Raumklima.Durch und durch intelligentKern des TECHWOODHOME ist die eigenentwickelte App, über die sich die verschiedenen Smart-Home-Systeme steuern lassen - von Fingerprint-Zugang und vernetzter Sicherheitskamera über automatische Lieferklappe und Elektroladestation bis hin zu automatischer Beschattung, Bewässerung und Rasenroboter. Das Heizungs- und Kühlsystem in Wand und Decke, das nach dem Prinzip der Thermoenergetik arbeitet, ist ebenfalls über die App regulierbar. Das eigens designte User Interface ermöglicht eine intuitive Steuerung. Wichtige Informationen zum Haus wie z. B. Energieerzeugung, Strom- und Wasserverbrauch und Informationen wie Grundbucheintrag, Einreichplan oder Leitungspläne sind ebenfalls über die App abrufbar. Die im Haus eingebaute Technologie ist wartungsarm und reduziert anfallende Arbeiten auf ein Minimum. Zusätzlich bietet die Steuerung gänzlich neuartige Funktionen wie beispielsweise für die einfache Wartung oder Renovierung des Hauses.Exklusiv, komfortabel und visionärNicht nur in puncto Technologie sind die TECHWOODHOMES ein Blick in die Zukunft: Ausgeklügelte Grundrisse orientieren sich an den Bedürfnissen des Wohnens über das ganze Leben hinweg - von der Positionierung der Kinderzimmer über die mögliche Alternativnutzung der Erdgeschoße. Bei Bedarf lässt sich auch ein Treppenlift durch entsprechende Vorbereitungen einfach installieren.Schon jetzt gibt es ein funktionelles und großzügiges Büro für einen oder mehrere Schreibtische, mit optimaler Beleuchtung für langes Arbeiten, automatischer Beschattung und ausreichend Stromsteckplätzen. Um Familie und Beruf zu vereinen, kann das Büro auf Knopfdruck akustisch abgeschirmt werden. Allen Häusertypen gemeinsam ist der TECHWOOD Dome, so wird die 5,43 m Raumhöhe im Wohn- und Essbereich bezeichnet, der für ein einzigartiges und großzügiges Raumgefühl sorgt. Geplant ist, drei verschiedene, komplette Innenausstattungskonzepten zur Auswahl anzubieten.Im Außenbereich zeichnet sich das Haus durch eine indirekte Außenbeleuchtung sowie neuartige Photovoltaik-Paneele an der Obergeschossfassade zusätzlich zu den klassischen Photovoltaik-Dachpanelen aus.Ein KomplettkonzeptEin TECHWOODHOME ist ein Gesamtkonzept, das komplett ausgeliefert wird. So wird verhindert, dass das eigene Heim eine ewige Baustelle ist. Sämtliche Beleuchtung entsprechend einem Beleuchtungskonzept ist enthalten sowie alle Bodenbeläge, die Sanitärausstattung und die Außenanlagen. Letztere umfassen z. B. Rollrasen, die Gartenbewässerung, eine fertige Terrasse inklusive Bodenbelag und den Zaun.Konsequent neu gedachtHinter TECHWOODHOMES steht die Idee, das Einfamilienhaus zu digitalisieren und die zugrunde liegende Technologie dabei ständig weiterzuentwickeln. Hierfür wird die selbstentwickelte App ständig aktualisiert und um neue Features erweitert. Durch diese neuen, innovative Funktionen verändert sich das Leben im Einfamilienhaus sowie dessen Wartung nachhaltig. Die Vision ist, eine vernetzte, möglichst große und internationale Infrastruktur auf Basis der App zu schaffen."Am Anfang von TECHWOODHOMES stand die Überlegung, wie in den kommenden Jahren neue Technologien unser Leben bereichern werden. Da es bislang weder auf Bau- noch auf Softwareebene eine passende Lösung gibt, haben wir das Haus der Zukunft selbst entwickelt, das Hard- und Software einfach in den Alltag integriert", erklärt Michael Rohrmair, Gründer und CEO von TECHWOODHOMES. "In der Branche einzigartig und für Investoren interessant sind unsere künftigen Geschäftsmodelle, die Hausbewohnern maximalen Komfort und Kapitalgebern einen verlässlichen Gewinn für ihr Investment bieten."Über TECHWOODHOMESMit der TECHWOODHOMES Holding GmbH, einem Proptech-Unternehmen aus Wien, erreicht "easy and smart living" eine neue Bedeutung. Im Zusammenspiel von Smarter Technologie, Nachhaltigkeit und Architektur ist eines der modernsten und hinsichtlich der Gesamtenergiebilanz ausgewogensten Häuser aus Holz entstanden, das das Wohnen der Zukunft bereits jetzt abbildet. Um das Leben zu vereinfachen, integriert TECHWOODHOMES eine Vielzahl smarter Technologien - von Fingerprint-Zugang über Elektroladestation bis hin zu Beschattung. Ein ausgeklügeltes Heizungs- und Kühlsystem in Wand und Decke erzeugt ein natürliches Wohlfühlklima. Kern der Gebäudesteuerung ist eine eigenentwickelte App, die relevante Informationen wie z. B. Strom- und Wasserverbrauch, Energieerzeugung, Einreichplan, Leitungspläne etc. bereitstellt. Die App verändert durch neue innovative Funktionen das Leben im Einfamilienhaus sowie dessen Wartung nachhaltig. Ziel von TECHWOODHOMES ist es, eine vernetzte, internationale Infrastruktur auf Basis der App zu schaffen.Das Team rund um TECHWOODHOMES setzt sich aus einer Riege erfahrener Experten aus den Bereichen Unternehmensgründung, Gebäudesteuerung, Softwareentwicklung, Bauunternehmung, Architektur und Design zusammen. Ein hochkarätiges Advisory Board steht dem TECHWOODHOMES Management beratend zur Seite.