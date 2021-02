Technotrans Aktie: War das zu erwarten?

Aufgrund der coronabedingten Investitionszurückhaltung in den einzelnen Zielmärkten hat Technotrans in den ersten 9 Monaten 7,8% weniger umgesetzt. Der Gewinn hat sich dagegen halbiert, und die operative Marge schrumpfte von 4,3 auf 2,8%. Beide Sparten haben schlechter abgeschnitten. In der wichtigen Technology-Sparte ging der Umsatz aber nur um 6,1% auf 102,4 Mio € zurück. Die Service-Sparte litt unter den umfassenden Reisebeschränkungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



