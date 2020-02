Technology, Tours & Activities (TTA) zur ITB Berlin 2020 mit noch mehr Fläche

Berlin (ots) - Nach dem Auftakt 2019 erhält das Segment in Halle 4.1zusätzlichen Ausstellungsraum - Verknüpfung von Technology, Touren undAktivitäten als Teil der eTravelWorld - TTA Forum findet im eTravel Lab in Halle7.1b stattDie In-Destination Services richtig nutzen, den Megatrend nicht verpassen: DenMarketingexperten aus den touristischen Regionen und der Reiseveranstalter gehenoft gute Vermarktungsmöglichkeiten verloren und viele Chancen bleiben ungenutzt.Die Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen Anbietern von Touren,Programmen und Attraktionen ist in vielen Fällen lückenhaft. Nach derHotelbuchung im Voraus entscheiden sich die Urlauber für ihr Ausflugsprogramm invielen Fällen erst spontan vor Ort, die Touristiker bleiben außen vor. Wie siediese In-Destination Services mittels neuer Technologien und Plattformengewinnbringend gestalten und vermarkten können, darüber informiert auf der ITBBerlin umfassend das Segment Technologies, Tours & Activities (TTA). Daspassende Know-how finden die Besucher im breit gestreuten Programm derKonferenz-Veranstaltungen des ITB Berlin Kongresses im City Cube und des TTAForums im eTravel Lab in Halle 7.1b. Informationen zu den Produkten und denLösungsvorschlägen erhalten sie auf der vergrößerten Ausstellungsfläche von TTAin Halle 4.1. Ob Konferenz, Forum oder Messe: Networking ist für die Teilnehmeran jeder Stelle möglich.Hochkarätig besetztes Podium zum Start der TTADirekt am ersten Messetag, 4. März, bietet das ITB Executive Panel(www.bit.ly/2uf3doC) auf dem ITB Future Day (www.bit.ly/2GRWtQ5) den Gästen einPodium mit Top-Referenten. Es findet in Kooperation mit Arival statt - dieFachveranstaltung für In-Destination Services ist bereits im Vorfeld der ITBBerlin vom 1. bis 3. März ebenfalls in Berlin angesetzt. Die Moderation desPanels liegt in den Händen von Douglas Quinby (www.bit.ly/3856MMZ). Teilnehmerder Diskussion über das Potential und die Herausforderungen bei Touren,Aktivitäten & Attraktionen sind Wilfried Fan (www.bit.ly/2UgHF5E), ChiefCommercial Officer, Klook, Nishank Gopalkrishnan (www.bit.ly/36S0fDJ), ChiefBusiness Officer, Musement und Emil Martinsek (www.bit.ly/2GQJsX2), ChiefMarketing Officer, GetYourGuide (CityCube Berlin, 4. März, 13 Uhr). Im Anschlusseröffnet Charlotte Lamp Davies (bit.ly/394e0k8) mit einer Keynote(www.bit.ly/392yBoZ) das TTA Forum im eTravel Lab in Halle 7.1b. Auf einer vonder international bekannten Expertin moderierten Podiumsdiskussion beschäftigensich Lukas C. Hempel (www. bit.ly/3b9Bqq4, Bookingkit), Mathis Boldt(www.bit.ly/2RRc0Gi, GetYourGuide), Matthias Goeze (www.bit.ly/2S9bgv6, VisitBerlin) und Klaudija Janzelj (www.bit.ly/2OmQ7fW, Urban Adventure) mit der Frage"Was bewegt die Branche 2020?" (www.bit.ly/36SXQsn). Um 15.30 Uhr präsentiertDouglas Quinby zukunftsweisende Forschungsergebnisse und fünf große Trends(www.bit.ly/3b3ElRg), die das Branchensegment verändern werden.Overtourism und Nachhaltigkeit (www.bit.ly/3b8WLju) sind zwei Themen, die dieBranche momentan bestimmen. Sie stehen um 15 Uhr auf dem Plan im eTravel Lab.Vertreter aus Kambodscha und Göteborg präsentieren Beispiele für den Umgang mitden Herausforderungen in Umweltfragen. Um 16 Uhr steht ein Technology RoundTable (www.bit.ly/3975CAG) rund um das Thema des Wettbewerbs zwischenReservierungssystemen im Kalender. Platz nehmen werden die CEOs von Bookingkit(www.bit.ly/31t4Z1G), Nezasa (www.bit.ly/3858I8d) und Rezdy (www.bit.ly/2OoPy5d)(eTravel Lab).Antworten auf die "Schicksalsfrage" (www.bit.ly/2SbIJVG), wie TTA-Unternehmenihre Dienstleistungen vermarkten, wenn sich Plattformen und Metasearcherverstärkt in der Branche engagieren, gibt es um 16.30 Uhr (eTravel Lab). Um 17Uhr lädt Lukas C. Hempel, bookingkit, die Fachbesucher ein, am RevenueManagement Workshop "Pricing-Strategien für Tourenanbieter" (www.bit.ly/37Sjq1u)teilzunehmen (eTravel World). Die Wechselwirkung zwischen Reisetechnologie undVerhaltensweisen vor, während und nach der Reise beleuchtet Milena S. Nikolova(www.bit.ly/31mg5Fr) von der Adventure Travel Trade Association (ATTA) um 17.30Uhr (eTravel Lab).Auf der vergrößerten Ausstellungsfläche in Halle 4.1 sind unter den großenUnternehmen und Start-ups in diesem Jahr auch mehrere neue Anbieter rund um TTAvertreten. Dazu gehören unter anderem EcoTours, Florencetown, Globaltickets,iVenturecard, Liftopia, tripmax und Vipper. Der Networking Bereich wartet mitRaum für Gespräche und Netzwerkaktivitäten auf. Am 4. März steht ab 18 Uhr dasTTA Networking (www.bit.ly/390aB63), sponsored by ARIVAL auf der Agenda.Tipps und neue Ideen für den Einsatz von Virtual Reality (VR) und AugmentedReality (AR) können Destination Marketeers und Anbieter von Touren undProgrammen auch in diesem Jahr im ITB Virtual Reality Lab in Halle 10.2, Stand108 sammeln. Anbieter und Nutzer dieser Anwendungen erfahren inBest-Practice-Beispielen und Case Studies alles über die aktuellen Technologienund Ausblicke auf die neuen und geplanten Produkte. Präsentiert werden unteranderem historische Stadtrundfahrten mit VR-Brille oder geführte Touren mittelsApps. Informieren können sich die Gäste ebenso über den wirtschaftlichenEinfluss von Destination-Games und die hier liegenden Chancen für kleine undmittelständische Unternehmen. Auch sind rund um das Virtual Reality Lab mit denAusstellungsschaltern oder in der Networking Area vielfältige Möglichkeiten fürdas direkte Gespräch gegeben.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2020 findet von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. März, statt. VonMittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITBBerlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuftder ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7. März 2020. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB BerlinKongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. 