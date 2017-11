Hannover (ots) -Künstliche Intelligenz, Big Data mit medizinischen Daten undChatbots: Technologien wie diese werden die Gesundheitsbrancheverändern. Wie solche Neuerungen einzuordnen sind und welcheMöglichkeiten sie für Krankenkassen, Ärzte und Patienten bieten,darauf gibt der "Innovators Summit - Digital Health" morgen in BerlinAntworten.Unter dem Schlagwort "Digital Health" wird die nächste großeRevolution in der Medizin eingeläutet. Künstliche Intelligenz undVerknüpfung von Daten aus allen Bereichen des Gesundheitswesensschaffen neue Möglichkeiten für medizinische Forschung, Diagnose,Prävention und Therapie. Doch welche Chancen und Vorteile steckenkonkret dahinter? Wie sind neue Technologien in dem sensiblen Bereichder medizinischen Daten einzuschätzen? Orientierung soll der"Innovators Summit - Digital Health" am 22. November 2017 in Berlinbieten. Die Veranstalter, das Innovationsmagazin Technology Reviewund Medservation, haben dazu ein spannendes Programm aus Vorträgenund Workshops zusammengestellt.Zu den hochkarätigen Referenten zählen unter anderem:Oliver Schenk, Abteilungsleiter für Grundsatzfragen derGesundheitspolitik vom Bundesministerium für Gesundheit: Er setztsich in seinem Vortrag mit der Formel aus der nötigen sicherenInfrastruktur und guten digitalen Anwendungen auseinander. Darinsieht er den Weg für die "Digitale Gesundheit Deutschlands".Martin Hirsch, Mitgründer und Chief Scientific Officer desBerliner Start-up Ada Health zeigt auf, welche Vorteile darin fürPatienten und Ärzte liegen. Er stellt einen Chatbot vor, der mithilfevon künstlicher Intelligenz zur Anamnese von Krankheiten genutztwerden kann. Zunächst ohne einen Arzt hinzuzuziehen, können Patientenüber eine App ihre Symptome einschätzen lassen. Der Chatbot verrät,was dahinterstecken könnte und ob ein Arzt aufzusuchen ist. Medizinerwiederum können ihn zur Unterstützung ihrer Diagnose nutzen.Jochen Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender desUniversitätsklinikums Essen, berichtet über die tiefgreifendenVeränderungen für Kliniken. Auf dem "Innovators Summit - DigitalHealth" bringt er sein Konzept vom "Smart Hospital" näher undberichtet, wie künftig künstliche Intelligenz und Robotik dasKrankenhaus prägen werden. Als konkrete Einsatzfelder sieht er dieRadiologie. "Es zeichnet sich ab, dass zuerst ein Computer dieradiologischen Aufnahmen beurteilt und erst dann ein Radiologe zurendgültigen Befunderstellung darauf schaut", sagt Werner. Ein anderesmögliches Anwendungsfeld sieht der Mediziner in der Pflege. Hierkönnten intelligente Robotersysteme zum Einsatz kommen. In solchenEntwicklungen sieht Werner eine gezielte Entlastung der Ärzte undPfleger. Sie könnten sich so von administrativen Aufgaben befreienund sich mehr dem Patienten zuwenden.Der "Innovators Summit - Digital Health" von Technology Reviewfindet am 22. November im Quadriga Forum in Berlin statt.Anmeldung für Medienvertreter: Robert Thielicke, rot@heise.de,Tel: 0511/ 5352877Technology Review ist die monatlich erscheinende deutsche Ausgabeder berühmten "MIT Technology Review". Das Innovationsmagazinberichtet seit mehr als zehn Jahren über neueste technologischeTrends, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft und unser Lebenzu verändern. Das Magazin identifiziert Marktchancen und den Nutzenvon Innovationen vor allem aus Informations-, Bio- undNanotechnologie, Energie, Verkehr, Raumfahrt, Medizintechnik undMaterialforschung.Pressekontakt:Sylke WildeHeise MedienPresse- und Öffentlichkeitsarbeit+49 511 5352-290sylke.wilde@heise.deOriginal-Content von: Technology Review, übermittelt durch news aktuell