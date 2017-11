Technology Fast 50 Award 2017 / Deloitte zeichnet zum 15. Mal deutsche Tech-Innovatoren aus

--------------------------------------------------------------Technology Fast 50 Awardhttp://ots.de/Nj9xh--------------------------------------------------------------München (ots) - Unter dem Motto "Powerful Connections" hatDeloitte gestern Abend zum 15. Mal den "Technology Fast 50 Award" andie am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschlandverliehen. In diesem Jahr erhielten Lesara, die metacrew group unddie Global Savings Group die begehrte Trophäe. Die Gewinner zeichnensich durch eigenentwickelte Technologien und eineüberdurchschnittliche Wachstumsrate der letzten vier Geschäftsjahreaus. Sie präsentieren keine Ideen vom Reißbrett, sondern sind vitalerTeil des Innovations- und Wirtschaftsstandorts Deutschland. Gewinnerdes Rising Star Awards waren die Jungunternehmer von Tradeconthor,Perdoo und Uniscon. Für ihr nachhaltiges und erfolgreichesWirtschaften wurden mit dem Sustained Excellence Award die FirmenATOSS Software, Micromata und LANCOM Systems ausgezeichnet. DenSonderpreis Innovation erhielt cytena. Durch den Abend führte MiriamSchröder vom Handelsblatt, Gastredner war der Journalist undKI-Experte Jay Tuck."Auch dieses Jahr haben sich Unternehmen mit beeindruckendenInnovationen beworben, die die Digitalisierung proaktiv gestalten.Wir freuen uns über diese couragierten Unternehmer, die iminternationalen Wettbewerb mit eigenen Technologien und Ideenerfolgreich sind. Ihr Engagement belohnen wir mit dem Fast 50 undunterstützen so die Innovationskraft des WirtschaftsstandortsDeutschland", erläutert Dr. Andreas Gentner, Partner und LeiterTechnology, Media & Telecommunications EMEA bei Deloitte. Die Jurybestand aus Deloitte-Experten und dem Fast-50-Beirat mit Vertreternder Deutschen Börse, der Hubert Burda Media, der Media-Saturn sowiedes Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb. Die DeutscheBörse und Oracle traten zudem als Sponsoren und Unterstützer desWettbewerbs auf.Um sich für die Kategorie Technology Fast 50 zu qualifizieren,mussten die Unternehmen im Wirtschaftsjahr 2013 mindestens 50.000Euro und 2016 mindestens eine Million Euro Umsatz erwirtschaften.Hier belegt Lesara mit einer Wachstumsrate von 71.981 Prozent denersten Platz. Lesara ist ein internationaler Onlineshop für Mode- undLifestyleprodukte, der direkt mit den Produzenten zusammenarbeitetund durch ausgefeilte Datenanalyse Trendprodukte binnen weniger Tagemobil anbieten kann. Den zweiten Rang erreichte die metacrew groupmit einer Wachstumsrate von 2.564 Prozent -das Kerngeschäft istAbo-Commerce mit Kunden wie Deutsche Post oder Handelsblatt. Dankeiner Wachstumsrate von 2.563 Prozent erreicht die Global SavingsGroup den dritten Platz. Sie vernetzt führende Sparplattformen ausaller Welt und bietet Verbrauchern die besten Angebote und Rabatte.Die diesjährigen Rising Stars sind Tradeconthor (+1.594%), Perdoo(+663%) und Uniscon (+340%). Diese Jungunternehmer sind seitmindestens zwei Jahren am Markt und konnten ihren Umsatz bis 2016 aufmindestens 500.000 Euro steigern. Tradeconthor entwickelt kreativeTrendprodukte, die in Qualität und Design als haptische Werbeträgerüberzeugen. Perdoo hilft Unternehmen aller Größen, Projekte undProzesse unter Mitarbeitern transparenter zu gestalten und zuoptimieren. Uniscon entwickelt verschlüsselte Cloud-Lösungen, in derDaten auch für Administratoren nicht einsehbar sind, und erhöht sodie Sicherheit des Cloud Computing.Unternehmen, die neben langfristigem Wachstum mitInnovationsfähigkeit, Unternehmergeist und hervorragenden Leistungenüberzeugen, erhalten den Sustained Excellence Award. Die ATOSSSoftware, Micromata und LANCOM Systems sind die diesjährigenPreisträger. Das ATOSS-Workforce-Management hilft, Arbeitsaufkommenund -zeiten optimal zu synchronisieren, ohne dieMitarbeiterinteressen zu vernachlässigen. Micromata fertigtnachhaltige und passgenaue Softwarelösungen, während LANCOM Systemsmit seinen B2B-Infrastrukturlösungen die IT-Infrastruktur sicherermacht.Überdies verlieh Deloitte den Sonderpreis Innovation fürherausragende Geschäftsmodelle, Produkte oder Technologien:Preisträger ist cytena, die mit einem Einzelzell-DruckerInnovationsführer in der Mikrosystemtechnik ist.Weitere Informationen zu den Gewinnern und zur Veranstaltungfinden Sie hier: http://ots.de/Nj9xhBilder der Preisverleihung in München finden Sie unterhttp://ots.de/QdVudLesen Sie auch das Interview mit Dr. Andreas Gentner zu dendeutschen Tech-Start-Ups im Handelsblatt: http://ots.de/no4dSDeloittes Technology Fast 50 Award ist Teil des Technology Fast500 EMEA. Dieser ist das relevante Programm für europäischeUnternehmen. Es zeichnet die am schnellsten wachsendenTechnologieunternehmen in der Region Europa, Naher/Mittlerer Ostenund Afrika aus. Durch die Anbindung des deutschenTechnology-Fast-50-Programms an das europäische Fast-500-Programmwerden die deutschen Top-50-Unternehmen automatisch mit einbezogenund somit Bestandteil eines Präsentations- und Kontaktforums miteuropäischer Dimension. Die Preisverleihung des Technology Fast 500EMEA findet am 7. Dezember 2017 in Paris statt.