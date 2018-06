Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Berlin (ots) - Smartfrog, ein führendes europäischesTechnologieunternehmen im Bereich Internet of Things (IoT), bautseine Partnerschaften weiter aus und kooperiert mit demEnergieanbieter E.ON. E.ON-Kunden können ab sofort clever sparen undbeim Abschluss eines Energievertrags einen Rabatt auf SmartfrogsHeimüberwachung- und Sicherheitslösung erhalten.Via Smartphone, Tablet oder Notebook rund um die Uhr zu Hause sein- mit der Komplettlösung von Smartfrog, bestehend aus App, IP-Kameraund Videospeicher, können Nutzer jederzeit und von überall in ihreeigenen vier Wände hineinsehen, -hören und -sprechen. Die SmartfrogKomplettlösung ist damit ein einfacher Einstieg ins vernetzte Zuhauseund macht es nicht nur sicherer, sondern auch bequemer.Energieversorger können ihren Kunden durch die Zusammenarbeit mitIoT-Unternehmen zusätzlich zur Energie einen nützlichen Mehrwertanbieten und ihre Energieprodukte haptisch machen. Smartfrog CEOCharles Fränkl: "Die E.ON-Produkte lassen sich ideal mit unsererKomplettlösung kombinieren: Strom, Sicherheit und ein smartes Zuhausesind komplementär."Die nun auch bei E.ON verfügbare Smartfrog Cam ist in nur fünfMinuten einsatzbereit: Es genügt, die Smartfrog App herunterzuladen,sich zu registrieren und die Cam mit Strom und WLAN zu verbinden.Schon kann man von unterwegs auf seinem Smartphone (Android und iOS)oder am PC nachsehen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Ebensoeinfach ist es mit Smartfrog, jederzeit beim Baby im Kinderzimmer zusein, die Medikamenteneinnahme der Großeltern zu beobachten und einenBlick darauf zu werfen, was das eigene Haustier gerade anstellt.Sobald sich etwas bewegt oder ein Geräusch registriert wird,erhält der Nutzer einen Alarm via E-Mail oder einePush-Benachrichtigung auf sein mobiles Gerät. Die HD-Internet-Kamerabeinhaltet neben dem Bewegungsmelder und Two-way-Audio eineNachtsichtfunktion, ein 8-fach-Zoom und Zeitraffer. Damit lassen sichdie Aufnahmen eines Tages in einen 5-Minuten-Videoclip verwandeln undmit Freunden teilen. Smartfrog legt großen Wert auf Datensicherheit.Alle Videodaten werden verschlüsselt per SSL übertragen und im TÜV-und ISO-zertifizierten Hochsicherheits-Rechenzentrum in Deutschlandsicher aufbewahrt.Pressekontakt:Alexander HaukMohrenstr. 34, 10117 BerlinTelefon: +49-30-2201-227-11E-Mail: alexander.hauk@smartfrog.comhttps://www.smartfrog.com/https://www.smartfrog.com/de-de/presse/Original-Content von: Smartfrog, übermittelt durch news aktuell