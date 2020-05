Technologieunternehmen in Minneapolis stellt bahnbrechenden Gesundheits-Kiosk vor, der die Ausbreitung von Covid-19 eindämmen soll

Minneapolis (ots/PRNewswire) - Für mehr Sicherheit während der Wiederaufnahme der Aktivitäten im privaten und öffentlichen SektorMisst die Körpertemperatur, stellt Sanitätsvorschriften und Handhygiene sicher und kontrolliert optional, ob vor dem Zugang zu Gebäuden Schutzmasken getragen werdenMunicipal Parking Services, Inc. (MPS) gab heute die Einführung des ersten und einzigen automatisierten Systems bekannt, das die asymptomatische Ausbreitung von Covid-19 in privaten und öffentlichen Einrichtungen durch Erkennen von erhöhter Körpertemperatur, Überprüfung der Handhygiene und Zugangskontrollen eindämmen soll.Das Konzept dieses Systems, das sich Sentry Health Kiosk(TM) nennt, basiert auf den berührungslosen Smart-Parking-Produkten des Unternehmens, die derzeit weltweit in zahlreichen Städten, Gemeinden und Universitäten im Einsatz sind. Sentry Health Kiosk(TM) ist ein berührungsloser Kiosk, der vor dem Zutritt einer Person zu einem Gebäude automatisch deren Körpertemperatur misst und bei Bedarf zum Desinfizieren der Hände auffordert, während gleichzeitig ein umfassendes Prüfprotokoll erstellt wird.Das System nutzt die von MPS patentierten Technologien und bietet Kunden, Arbeitnehmern und Arbeitgebern erstklassige Sicherheit und besten Schutz. Mit der zusätzlichen, optionalen Gesichtserkennungsfunktion kann außerdem überprüft werden, ob eine Person eine Maske trägt."Studien zeigen, dass die meisten der mit Covid-19 infizierten Personen keine Symptome vorweisen, und daher wäre es unzureichend, nur die Körpertemperatur zu messen", sagt Joe Caldwell, Gründer von Sentry Health. "Laut Experten können wir uns vor der übermäßigen Ausbreitung eines Virus am besten durch gründliches Händewaschen schützen. Der Sentry Health Kiosk ist das einzige System, das beides überprüft - ist die Körpertemperatur in Ordnung und sind die Hände desinfiziert? Personen, die diese Kriterien nicht zur Gänze erfüllen, haben dann ganz einfach keinen Zutritt", fügt Caldwell hinzu.- Die Technologie kann auch persönliche Gesundheitsumfragen durchführen und ermöglicht bei Bedarf erweiterte Informationen oder Funktionen, darunter Videoanrufe über den interaktiven Smart Screen des Kiosks. - MPS baut seine Kapazitäten derzeit deutlich aus, um der schnellen Nachfrage nach dem Kiosk gerecht werden zu können. - Das Unternehmen will 5 % der von Sentry Health erzielten Gewinne spenden, um damit Kioske für karitative Zwecke und gemeinnützige Organisationen zu installieren.Informationen zu Municipal Parking Services (MPS)MPS wurde 2009 gegründet und ist ein führender Anbieter von berührungslosen, automatisierten Zahlungssystemen für öffentliche und private Institutionen. Sentry Health Kiosk ist ein Geschäftsbereich von MPS und konzentriert sich auf Erkennungs- und Präventionstechnologien für Einzelhändler, Fertigungsunternehmen, öffentliche Einrichtungen, Bildungsanstalten, das Gesundheitswesen sowie die Sport- und Unterhaltungsindustrie.Weitere Produktdetails und Spezifikationen finden Sie unter https://c212.net/c/l ink/?t=0&l=de&o=2793130-1&h=2322404434&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3F t%3D0%26l%3Den%26o%3D2793130-1%26h%3D1761065343%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sen tryhealth.life%252F%26a%3Dwww.sentryhealth.life&a=%C2%A0www.sentryhealth.life . Besuchen Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2793130-1&h=453371870&u=https%3 A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2793130-1%26h%3D1531607064% 26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mpspark.com%252F%26a%3Dwww.mpspark.com&a=www.mpspar k.com , um genauere Informationen über Municipal Parking Services zu erhalten.Pressekontakt:Joe Caldwell joe@mpspark.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1163291/Sentry_Health_Kiosk_Lobby_image.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1163292/Sentry_Health_Hand_sanitizer_image.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144041/4587104OTS: Sentry HealthOriginal-Content von: Sentry Health, übermittelt durch news aktuell