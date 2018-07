Technologien von 3M helfen Treibhausgasemissionen einzusparen (FOTO)

Neuss (ots) -3M veröffentlicht NachhaltigkeitsberichtDurch den Einsatz umweltschonender 3M Technologien konnten Kundendes Multitechnologiekonzerns ihre Emissionen im letzten Jahr um rund13 Millionen Tonnen reduzieren. Der aktuelle Nachhaltigkeitsberichtdes Unternehmens zeigt, dass 3M durch aktives Umweltmanagement auchweiterhin Emissionen in der eigenen Produktion spart.Von 2002 bis 2017 konnte 3M den Ausstoß an Treibhausgaseninsgesamt um über 12 Millionen Tonnen - das entspricht rund 68Prozent - reduzieren. In seinem "Sustainability Report 2018" weistdas Unternehmen Einsparungen von 475.500 Tonnen CO2-Äquivalente imvergangenen Jahr aus. Trotz gestiegenem Nettoumsatz sanken dieEmissionen damit um 7,5 Prozent.Wirkungsvoller Einsatz von 3M Technologien beim KundenEinen weitaus größeren Beitrag konnte 3M aber leisten, indem dasUnternehmen seine Kunden dabei unterstützte, ihre Energieeffizienzdurch den Einsatz von 3M Technologien deutlich zu verbessern und soihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Laut aktuellemNachhaltigkeitsbericht konnten die Kunden dadurch allein im letztenJahr rund 13 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Bis zum Jahr2025 möchte 3M seinen Kunden helfen, den Ausstoß an Treibhausgasen uminsgesamt 250 Millionen Tonnen zu senken.Ambitionierte Nachhaltigkeitsziele bis 2025Im Jahr 2015 hat 3M seine Nachhaltigkeitsziele neu definiert.Unter anderem möchte das Unternehmen bis 2025 die Energieeffizienz imVerhältnis zum Nettoumsatz um 30 Prozent erhöhen. 2017 ging derEnergieverbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 Megawattstunden proMillion US-Dollar Nettoumsatz zurück. Das entspricht einer Einsparungvon drei Prozent. Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamtenStromverbrauch soll auf 25 Prozent erhöht werden. Im letzten Jahr lagder Anteil bereits bei 17,5 Prozent.Weitere Informationen unter www.3M.com/sustainabilityÜber 3MDer Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA,gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit.3M ist mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten underzielte 2017 einen Umsatz von über 31 Mrd. US-Dollar. Grundlage fürseine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenenTechnologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mitProdukten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.Pressekontakt:Presse-Kontakt 3MAnja Ströhlein, Tel.: +49 2131 14-2854E-Mail: astroehlein@3M.com3M Deutschland GmbHCarl-Schurz-Str. 141453 Neuss+49 2131 14-0Deutschlandwww.3M.dewww.3M.de/pressehttps://twitter.com/3MDeutschlandhttps://www.facebook.com/3MDeutschlandÖsterreichwww.3M.com/athttps://www.3maustria.at/3M/de_AT/pressroom-alp/https://twitter.com/3MAustriahttps://www.facebook.com/3MAustriaSchweizwww.3M.com/chhttps://www.3mschweiz.ch/3M/de_CH/pressroom-alp/https://twitter.com/3MSchweizhttps://www.facebook.com/3MSchweizOriginal-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell