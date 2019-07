Technologieführer Minimax setzt neue Maßstäbe / Brandmelderzentrale Clunid FMZ6000 (FOTO)

Bad Oldesloe (ots) -Minimax bringt heute die neue Brandmelder- und LöschsteuerzentraleClunid FMZ6000 auf den Markt und setzt damit einen Meilenstein in derBrandmeldetechnik sowie in der Überwachung und Ansteuerung vonLöschanlagen aller Art. Die vollständig in Deutschland entwickelteund gefertigte Systemtechnik bietet eine hochflexible Technologie undist ihrer Zeit voraus. "In die Entwicklung ist unsere umfangreicheErfahrung als zweitgrößtes Brandschutzunternehmen der Welteingeflossen", erklärt André Lickefett, Geschäftsführer R&D beiMinimax Viking. "Im Vordergrund der neuen Technik steht für uns, dasMaximum an Sicherheit und Nutzerkomfort für die gesamte Bandbreiteder Applikationen zu gewährleisten - trotz der Komplexität derzugrundeliegenden Technik." Auch die einfache Bedienung über einTouchdisplay trägt zur Sicherheit im Betrieb bei. Eineleistungsfähige Netzwerktechnologie ermöglicht die Steuerung andererBereiche der brandschutztechnischen Betriebstechnik und vereinfachtdamit die Durchführung einer Wirk-Prinzip-Prüfung. Das setzt neueMaßstäbe in der Brandmelde- und Löschsteuertechnik.Hohe BetriebssicherheitJede Zentrale wird modular aufgebaut und damit mit genau derTechnik ausgestattet, die für die jeweilige Applikation benötigtwird. Hohe Rechnerleistungen und großzügig dimensionierte Ereignis-bzw. Historyspeicher erlauben es, das System frei zu skalieren. Beider Clunid FMZ6000 sind nicht nur die zentraleSignalverarbeitungseinheit sondern auch die Prozessoren auf allenModulen und Bereichsbedienfeldern redundant ausgeführt. Dadurchentfallen Ausfall- und Stillstandzeiten. Selbst bei Austauscheinzelner Funktionsmodule ist der Betrieb dank Hot Plug Integrationunterbrechungsfrei möglich. Automatische Plausibilitätsprüfungenverhindern zudem Fehler schon bei der Konfiguration.Diagnosefunktionen mit Vorschlägen für Abstellmaßnahmen steigern dieZuverlässigkeit der Gesamtanlage in jedem Betriebszustand.Einfache BedienungDas vollfarbige 7" Touchdisplay macht die Bedienung einfach undübersichtlich. Die Nutzerführung ist intuitiv, Betriebszuständewerden durch die Farbe des Displays visualisiert und Meldungen inVolltext angezeigt. Zusätzliche Funktionen können komfortabel überprogrammierbare Bereichsbedienfelder visualisiert und gesteuertwerden. Viele Parameter können hier direkt an der Zentrale, ohne dieNutzung weiterer Werkzeuge, eingegeben werden. Auch die gesetzlichgeforderte Dokumentation wird einfacher. Die KonfigurationssoftwareLogicManager erzeugt laufend automatisch eine übersichtlicheAnlagendokumentation. So wird bei Konfigurationsänderungen undNutzungsänderungen die Dokumentation intern automatisch verfolgt undangepasst. Funktionsprüfungen bei Servicetätigkeiten,Modernisierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen sind nutzergeführt undwerden ebenfalls sicher und automatisch in der Zentrale dokumentiert.Statusinformationen aus dem Betrieb der Anlage ergänzen dieDokumentation und stehen jederzeit für Trendauswertungen zurVerfügung.Grenzenlose EinsatzmöglichkeitenDie leistungsfähige Netzwerktechnologie der Clunid FMZ6000ermöglicht auch eine komplexe Steuerung der brandschutztechnischenBetriebstechnik. Die Anlagenplanung ist flexibler undwirtschaftlicher als zuvor. Eine breite Auswahl von Detektoren undAktoren steht zum weltweiten Einsatz zur Verfügung. AlleMelderprotokolle sind für adressierbare Loop Teilnehmerabwärtskompatibel. Das Modulkonzept bietet eine Reihe zusätzlicherVorteile für Projektierung und Service. Alle Module haben die gleicheBreite und passen unabhängig vom Modultyp auf jeden beliebigenSteckplatz. Hierdurch lässt sich der Raum im Zentralengehäuseflexibel und optimal ausnutzen. Die Adressierung erfolgt bei Einbaueines Moduls automatisch, sodass die Zentrale umgehend betriebsbereitist. Dies verkürzt die Projektierungs- und Inbetriebsetzungszeitenerheblich. Auch internationale Hard- und Softwareanforderungen sindbereits integriert und zertifiziert. Und selbstverständlich arbeitetsie abwärtskompatibel mit der bisher bei Minimax eingesetztenTechnologie.Über MinimaxSeit mehr als 110 Jahren ist Minimax eine der größten Marken imBrandschutz. Die heutige Minimax Viking Gruppe erwirtschaftetjährlich einen Umsatz von über 1,6 Milliarden Euro. DieUnternehmensgruppe mit Hauptsitz in Bad Oldesloe unterhält mehrereeigene Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsstätten. Ob inAutomobilwerken, Kraftwerken, Logistikzentren, Büro- undVerwaltungsgebäuden, Data Centern oder auf Schiffen - wo immerBrandgefahren entstehen, liefert Minimax maßgeschneiderte Lösungenund steht auch nach der Installation des Brandschutzsystems mit einemumfassenden Serviceangebot zur Verfügung. Weitere Informationen unterminimax.com.Weitere Bilder unter: https://we.tl/t-ybzvA777SPBildunterschriften (alle Bildrechte bei Minimax GmbH & Co. KG)Alle Varianten der ZentraleDie vier Gehäusegrößen können individuell ausgebaut werden undbieten ausreichend Spielraum für eine bedarfsgerechte KonfigurationEine ZentraleDie neue Brandmelderzentrale FMZ6000 bietet das Maximum anSicherheit und NutzerkomfortModulOptimale Nutzung des Gehäuses: Die Module der Clunid FMZ6000 habenalle die gleiche Breite und passen unabhängig vom Modultyp auf jedenbeliebigen SteckplatzBedientableauIntuitive Nutzerführung: Das vollfarbige 7" Touchdisplay macht dieBedienung einfach und übersichtlich. Betriebszustände werden durchdie Farbe des Displays visualisiert und Meldungen in VolltextangezeigtExplosionsansichtZwischen Display und DC/DC Wandler: Die Clunid FMZ6000 bietet alleMöglichkeiten für eine individuelle KonfigurationPressekontakt:Minimax GmbH & Co. KGAnnika WestphalWestphalA@minimax.deTel. +49-4531-803-238Original-Content von: Minimax GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell