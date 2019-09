Hamburg (ots) -150 Experten aus Wissenschaft und Industrie diskutierten beim 3.Technologieforum "Neue flüssige Energieträger" am 26. September inHamburg die Zukunft erneuerbarer Kraft- und Brennstoffe. Neben derVorstellung verschiedener Herstellungspfade stand dabei der künftigeEinsatz der Future Fuels in der Mobilität und der Wärmeversorgung imFokus."Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, werden erneuerbareflüssige Energieträger einen entscheiden Beitrag leisten müssen."Diese Einschätzung bekräftigten Adrian Willig, Geschäftsführer desInstituts für Wärme und Oeltechnik, sowie Dirk Claussen,Geschäftsführer beim Mineralölwirtschaftsverband. Umso wichtiger seies, hier weitere Fortschritte zu erzielen. Beide befüllten währendder Veranstaltung einen Pkw mit einem klimaneutralen synthetischenKraftstoff (E-Fuel), der mittels Power-to-X-Verfahren aus "grünem"Wasserstoff und recyceltem CO2 hergestellt wurde.Beide waren sich einig: "Das Bekenntnis der Bundesregierung in denEckpunkten zum Klimaschutzprogram, die Entwicklung klimafreundlicherKraftstoffe aus Biomasse zu unterstützen und für die Entwicklung undProduktion klimaneutraler Kraftstoffe, das heißt E-Fuels, diegeeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, ist ein Schritt in dierichtige Richtung. Jetzt kommt es darauf an, mit konkreten Maßnahmenein dauerhaft verlässliches Umfeld für die Markteinführung zuschaffen - gerade auch für Investoren. An konkreten Maßnahmen zurStützung von synthetischen Energieträgern fehlt es aber in denvorliegenden Beschlüssen weitgehend - ganz im Gegensatz zu denvielfältigen und kostenträchtigen Förderungen elektrischerAnwendungen. Hier muss für den jetzt anstehenden Gesetzentwurferheblich nachgearbeitet werden." Darüber, welche Bedingungen erfülltsein müssen, damit der Markteinstieg beziehungsweise der Ausbau vonerneuerbaren Kraft- und Brennstoffen erfolgreich gelingen kann, wurdein Hamburg am Beispiel strombasierter Fuels von Vertreternunterschiedlicher Power-to-X-Initiativen diskutiert.Geschlossene Kreisläufe schonen das KlimaKernelemente bei der Produktion erneuerbarer Kraft- undBrennstoffe sind Herstellung und Einsatz von Wasserstoff und dessenKohlenstoffverbindungen in geschlossenen Kreisläufen. Dieunterschiedlichen Rohstoffoptionen und Herstellungsverfahren sowiedie vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zum Fahren, Fliegen und Heizenwurden anhand konkreter Projekte vorgestellt. Dazu zählten zumBeispiel das Projekt "REDIFUEL", bei dem es um die nachhaltigeNutzung verschiedener biogener Rohstoffe zur Herstellung eineserneuerbaren Diesel-Biokraftstoffs geht, und das Vorhaben"KeroSyn100", in dem synthetisches Kerosin auf Methanolbasishergestellt wird. Fortschrittliche Biokraftstoffe aus Algen wurdengleichfalls präsentiert.Auch im Schiffsverkehr ist eine brennstoffseitigeEmissionsminderung ein immer wichtiger werdendes Thema. Dabei gehtes, neben der langfristigen CO2-Reduktion, aktuell auch um denlokalen Schadstoffausstoß. In dem Projekt "MultiSchIBZ" werden dafürBrennstoffzellen für die Bordstromerzeugung insbesondere imHafenbetrieb erprobt. Darüber hinaus war der Wärmemarkt ein wichtigerTeil des Programms. Denn selbst wenn nach Einschätzung von Expertenein erfolgreicher Markthochlauf synthetischer flüssiger Energieträgerim Verkehrssektor unverzichtbar ist: Die Vorteile der künftigenProdukte könnten dann auch im Gebäudebereich eingesetzt werden.Das 3. Technologieforum "Neue Flüssige Energieträger" wurde vomInstitut für Wärme und Oeltechnik (IWO), demMineralölwirtschaftsverband (MWV), dem OWI Oel-Wärme-Institut sowieder TEC4FUELS Gmbh veranstaltet.Pressekontakt:Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)Rainer Diederichs (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)Süderstraße 73 a, 20097 HamburgTel +49 40 235113-884Fax +49 40 235113-29presse@iwo.de; www.zukunftsheizen.de/presseOriginal-Content von: IWO Institut für Wärme und Oeltechnik, übermittelt durch news aktuell