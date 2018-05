Technologiefortschritte könnten die Handelsfinanzierungslücke von 1,5 Billionen US-Dollar schließen und das Wachstum von KMU im nächsten Jahrzehnt beschleunigen, so der DMCC in neuen Forschungsstudien

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Für die Industrialisierung im Handelssektor reifeTechnologiefortschritte könnten die aktuelleHandelsfinanzierungslücke von 1,5 Billionen US-Dollar schließen, mitdem Potenzial, neues Wachstum im Handel zu fördern, gemäß einemBericht über The Future of Trade (http://www.futureoftrade.com) desDubai Multi Commodities Centre (DMCC), weltweit führende Freizone undRegierungsbehörde von Dubai für Rohstoffhandel und Unternehmen.Um die Multimedia-Pressmitteilung anzusehen, klicken Sie bitteauf: http://www.multivu.com/players/uk/8330751-dmcc-research-bridge-trade-finance-gap/Die Forschungsstudien heben die Auswirkungen der digitalenTransformation für Importeure und Exporteure hervor sowie die zehnweltweit führenden Rohstoffzentren für Handel, zusammen mit denanhaltenden Verschiebungen bei der globalen Wirtschaftsmacht.Dem Bericht zufolge lehnen die Banken 50 % derFinanzierungsanträge von kleinen und mittelständischen Unternehmen(KMU) ab und alternative Handelsfinanzierungen, angetrieben durchFinTech und Blockchain, sind auf dem Vormarsch. Der alternativeFinanzmarkt in der APAC-Region beispielsweise hat sein Volumenzwischen 2015 und 2016 mehr als verdoppelt und erreichte einenGesamtwert von 245,2 Milliarden US-Dollar.Darüberhinaus stellt der Bericht fest, dass dieBlockchain-Technologie den Handelssektor im nächsten Jahrzehntwahrscheinlich neu definieren und schnellere, sicherere undeffektivere Wege bieten wird, um Workflows abzuwickeln und Waren überGrenzen zu befördern. Dieser umfassende Fortschritt muss jedoch erstnoch erfolgen.Laut Schätzungen könnte die Blockchain-Technologie das weltweiteBruttoinlandsprodukt um nahezu 5 % und die Handelsvolumen um 15 %steigern.Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman, DMCC, erklärte:"Der Handel und die Handelsfinanzierung werden durch dieBlockchain-Technologie und andere entstehende Technologienrevolutioniert. Die Vereinigten Arabischen Emirate machen großeFortschritte, indem sie langfristig in die Zukunft blicken, um dieseVeränderungen zu nutzen, die kritisch sind, um unsere Stellung alsweltweit führendes Zentrum für Rohstoffhandel zu bewahren."Neben den Auswirkungen entstehender Technologien beschreibt derBericht, wie geopolitische Faktoren, darunter die aktuelleUS-Regierung und der Brexit, die traditionellen Handelsflüsseherausfordern.Der Bericht legt mit einem 10-Jahres-Ausblick dar, dass sich derglobale Wirtschaftsschwerpunkt nach Asien verlagert und ChinasBelt-and-Road-Initiative in Schwung kommt. Zudem führen Chinaszunehmende Abhängigkeit vom Inlandskonsum und der Übergang zurTechnologie-geführten Produktion dazu, dass 100 Millionenarbeitsintensive Stellen in andere Niedriglohnländer verlagertwerden. Dies wird ein beschleunigtes Produktionswachstumbeispielsweise in Vietnam, Myanmar und Indonesien, zur Folge haben."Der globale Handel und die Handelsfinanzierung stehen an derSchwelle zur digitalen Revolution", so Gautam Sashittal, ChiefExecutive Officer von DMCC. "Genauso wie der Containertransport denHandel in den 1950er Jahren revolutioniert hat, werden erfolgreicheTechnologiefortschritte den Handel und die Art und Weise, wie Warenüber Grenzen befördert werden, neu gestalten. Unsere Forschung hilftuns allen zu verstehen, wie sich der globale Handel entwickeln wirdund wie wir uns im nächsten Jahrzehnt darauf vorbereiten können."Der unabhängige Commodity Trade Index(https://futureoftrade.com/commodities-trade-index) (CTI), der inVerbindung mit dem Bericht herausgegeben wurde, bewertet undbeurteilt die Rolle der zehn wichtigsten Rohstoffzentren anhand vonzehn Indikatoren; die USA, Niederlande, Singapur, das VereinigteKönigreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Schweiz,Hongkong, China, Südafrika und Nigeria. Die Vereinigten ArabischenEmirate stehen an erster Stelle des CTI aufgrund ihresRohstoffreichtums. Direkt dahinter kommt die USA gefolgt vomVereinigten Königreich.Der "Future of Trade"-Bericht 2018 beinhaltet die vier Kapitel:- Der sich verändernde globale Handel(https://futureoftrade.com/the-changing-nature-of-global-trade)- Die Auswirkungen auf die Digitalisierung(https://futureoftrade.com/the-impact-of-digitalisation)- Die Lücke in der Handelsfinanzierung schließen(https://futureoftrade.com/bridging-the-gap-in-trade-finance)- Die Zukunft von Nachhaltigkeit im Handel gestalten (https://futureoftrade.com/shaping-the-future-of-sustainability-in-trade)Der "Future of Trade" (http://www.futureoftrade.com)-Berichtbasiert auf tiefgehenden Einblicken von 250 Branchenführern,Akademikern und Experten in den sechs führenden Handelszentren fürRohstoffe, und zwar London, Zürich, Dubai, Singapur, Johannesburg undHongkong, in Zusammenarbeit mit Asia House sowie auf quantitativerglobaler Forschung des Centre for Economics and Business Research(Cebr) und der weltweit führenden UnternehmensberatungsgesellschaftSutherland Global Services.Bericht unter http://www.futureoftrade.com herunterladenAuf Twitter: @DMCCAuthority #futureoftrade.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/692459/DMCC_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/692303/DMCC.jpg )Video:http://www.multivu.com/players/uk/8330751-dmcc-research-bridge-trade-finance-gap/Pressekontakt:pr@dmcc.aeOriginal-Content von: DMCC, übermittelt durch news aktuell