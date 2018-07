Technologiedurchbruch bei der Geschlechtsbestimmung im Hühnerei / BayPAT stellt erstes nicht invasives Verfahren vor (FOTO)

München (ots) -Das neue Verfahren namens ORBEM GENUS zur Geschlechtsbestimmungder Embryonen im Geflügelei macht nicht nur Schluss mit demKükentöten, es bedeutet zugleich einen grundlegendenInnovationssprung gegenüber dem derzeitigen Stand der Technik: "Durchden Einsatz der bildgebenden Magnetresonanztomographie bleibt dieEischale im Gegensatz zu allen anderen Analyse-Verfahren unverletzt.Mit der Hilfe von neuartigen Methoden der künstlichen Intelligenzerfolgt zudem die Bildauswertung und Klassifizierung komplettautomatisch. Damit ist den Erfindern ein Technologiedurchbruchgelungen, der insbesondere in punkto Prozess-Schnelligkeit, -Kostenund -Zuverlässigkeit neue Maßstäbe setzen wird", sagt Dr. RobertPhelps, Geschäftsführer der Bayerischen Patentallianz GmbH (BayPAT).Die BayPAT begleitet das momentan laufende Patentierungsverfahren undist mit der Vermarktung der Erfindung sowie der daraus hervorgehendenSchutzrechte beauftragt.Bisher werden in Zuchtbetrieben jährlich etwa 100 Millionen Kükenin Deutschland ausgebrütet. Weil sie keine Eier legen, werdenmännliche Küken unmittelbar nach dem Schlüpfen getötet. InDeutschland sind es bis zu 50 Millionen pro Jahr. ORBEM GENUS dagegenermöglicht bereits in den ersten Tagen der Bebrütung dieGeschlechtserkennung so dass die Inkubation rechtzeitig abgebrochenwerden kann, bevor die Küken irgendeine Form von Schmerz wahrnehmenkönnen. Und: Da die Hälfte der Eier nur noch weniger als 21 Tageausgebrütet werden muss, können die Zuchtbetriebe dieBruteinrichtungen mit höherer Effizienz einsetzen.Ein weiterer Vorteil offenbart sich bei den unbefruchteten Eiern,die insgesamt rund 15 Prozent ausmachen. Mit ORBEM GENUS können sievor Beginn der Inkubation automatisch identifiziert und dem Handelbeispielsweise als Frühstücksei zugeführt werden.Die ErfinderORBEM GENUS wurde von Dozenten und Forschern der TechnischenUniversität München (TUM) entwickelt. Die Köpfe hinter derTechnologie stammen aus den Fachbereichen Physik (Prof. Dr. AxelHaase), Biotechnologie der Reproduktion (Prof. Dr. Benjamin Schusser,Dr. Maria Laparidou), und Bioengineering/Bioinformatik (Dr. PedroGómez, M.Sc. Miguel Molina). Das Team plant eine Ausgründung -verbunden mit der Akquisition von öffentlichen Fördergeldern undprivatem Risikokapital, um die neue Technologie zur Marktreife zuentwickeln. Bei all diesen Schritten werden die Erfinder von derBayPAT beraten, begleitet und unterstützt.Bayerische Patentallianz GmbHDie Bayerische Patentallianz GmbH (BayPAT) wurde 2007 durch denUniversität Bayern e.V. und den Hochschule Bayern - The BavarianUniversities of Applied Sciences - e.V. gegründet. Aufgabe ist es,als zentrale Patentverwertungsagentur den Technologietransfer der 28bayerischen Universitäten und Hochschulen für angewandteWissenschaften zu unterstützen. Die BayPAT ist unter dem Dach derBayerischen Forschungs- und Innovationsagentur (BayFIA) derDienstleistungsanbieter im Bereich Technologietransfer, IP-Managementund IP-Verwertung. Hauptkunden sind die bayerischen Universitäten,Universitätskliniken und Hochschulen für angewandte Wissenschaftenmit ihren mehr als 25.000 Wissenschaftlern, sowie außeruniversitäreForschungseinrichtungen, Industrieunternehmen und freie Erfinderweltweit. Schwerpunkte bei der Be- und Verwertung von IP sind dieBereiche Biotechnologie, Chemie, Medizintechnik, Physik, Automotive,Energietechnik, Nachrichtentechnik und Maschinenbau.Pressekontakt:Bayerische Patentallianz GmbHDr. Sarah KrügerE-Mail: skrueger@baypat.deTelefon: 089 54 80 177 - 31Telefax: 089 54 80 177 - 99Original-Content von: Bayerische Patentallianz GmbH, übermittelt durch news aktuell