Technologieaktien: Ziehen den S&P 500 nach unten!

Die Futures deuten auf eine höhere Eröffnung hin. Vor der Eröffnung gab es kaum Nachrichten und Ankündigungen, was den Anlegern die Möglichkeit gab, den Ausverkauf vom Dienstag zu verdauen. Der Ausverkauf verlief in geordneten Bahnen, was darauf hindeuten könnte, dass es sich nicht um ein Taper Tantrum handelte, sondern um einen “normalen” Einbruch im September, bei dem die Vermögensverwalter ihre Portfolios ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung