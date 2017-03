Technologie muss dem Menschen dienen, nicht der Wirtschaft

Berlin (ots) - In dem am Montag veröffentlichten, 116-seitigen"Weißbuch Digitale Plattformen" des Bundesministeriums für Wirtschaftund Energie stellte Bundesministerin Brigitte Zypries Vorschläge füreine erweiterte Ordnungspolitik für das Internet vor. DiePiratenpartei Deutschland kritisiert, dass der Verbraucherschutzhierbei mit Füßen getreten wird.In dem am Montag veröffentlichten 116-seitigen "Weißbuch DigitalePlattformen" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energiestellte Bundesministerin Brigitte Zypries Vorschläge für eineerweiterte Ordnungspolitik für das Internet vor. Die fortschreitendeDigitalisierung stellt nicht nur die Arbeitswelt vor großeHerausforderungen. Die Erarbeitung von Leitlinien ist deshalbvernünftig und längst überfällig. Die Piratenpartei Deutschlandkritisiert jedoch, dass der Verbraucherschutz hierbei mit Füßengetreten wird."Wir sehen das Wirtschaftsministerium, ohne Mitwirkung desVerbraucherschutzministeriums, als ungeeignete Stelle an, diesewichtige Weichenstellung vorzunehmen. Zu groß ist die Gefahr, dassaus reiner Technologieverliebtheit der Daten- und Verbraucherschutzder Gewinnmaximierung nicht nur untergeordnet, sondern sogar ganzgeopfert wird", mahnt Patrick Schiffer, Vorsitzender derPiratenpartei Deutschland und Spitzenkandidat der NRW-Piraten für dieBundestagswahl und erläutert weiter: "Im Rennen um die Daten, 'dasneue Öl' wie Bundeskanzlerin Angela Merkel so entlarvend formuliert,ist die Regierung in der Pflicht, Innovation zu fördern, aber nichtdie Privatsphäre der Menschen zur frei verfügbaren Ressource zuerklären. Der Bürger muss auch in der digitalen Gesellschaft dieHoheit über seine Daten behalten und der Staat ist in der Pflicht,diesen Schutz analog zu den Artikeln 10 und 13 unseres Grundgesetzessicher zu stellen."Sebastian Alscher, Spitzenkandidat der Piraten aus Hessen ergänzt:"Ja, Deutschland braucht endlich ein Konzept für die Zukunft, eineInstanz, die allumfassend die Auswirkungen der Digitalisierungbetrachtet, daraus Konzepte ableitet und in der Umsetzung kritischbegleitet. Eine "Digitalagentur", die allerdings lediglichunterstützende Funktion haben und vorrangig eine kontinuierlicheMarktbeobachtung betreiben soll, unterstreicht lediglich, dass dieBundesregierung immer noch nicht erkannt hat, welch fundamentaleBedeutung die Digitalisierung für uns alle hat und welche Schrittetatsächlich notwendig sind.Langsam erkennt auch unsere Bundesregierung, dass Deutschland undEuropa einen politisch begleiteten und moderierten Prozess desdigitalen Wandels brauchen. Doch diese Erkenntnis kommt reichlichspät, der "Digitale Wandel" steht uns nicht nur bevor, wir sindlängst mitten darin. Für große Teile der Bevölkerung ist dieDigitalisierung kein Neuland mehr, Konzepte sowie strategischeNotwendigkeiten wurden vor Jahren bereits von uns PIRATEN erkannt undvorgeschlagen. Ähnlich wie die Bundesagentur für Arbeit keineArbeitspolitik betreiben kann, wird diese Digitalagentur keinegestaltende Kraft in einer digitalen Welt haben."Bildmaterial:Freie Porträtfotos der Mitglieder des Bundesvorstands derPiratenpartei Deutschlands finden Sie zum Download unter:https://vorstand.piratenpartei.de/vorstand/, freie Porträtfotos vonSebastian Alscher finden Sie unterhttp://sebastian-alscher.de/bilder/.Eine stetig wachsende Auswahl an Bildern stellen wir Ihnen zudemauf unserem flickr-Account unterhttps://www.flickr.com/photos/piratenpartei/ zur Verfügung odersuchen Sie über unsere Wikiseite https://wiki.piratenpartei.de/Fotosweitere Bildquellen. Sollten Sie dort nicht fündig geworden sein,setzen Sie sich mit unserem Pressesprecher in Verbindung. Gernestellen wir Ihnen entsprechendes Bildmaterial auf Anfrage zeitnahbereit.Quellen:[1] Übersichtsseite zum Weißbuch Digitale Plattformen,http://www.de.digital/DIGITAL/Navigation/DE/Weissbuch/weissbuch.html[2] Download Weißbuch Digitale Plattformen [PDF], http://ots.de/6n5BePressekontakt:Pascal HesseBundespressesprecherPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9a, 10115 BerlinTelefon: +49 30 / 60 98 97 511E-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseAlle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/category/pm/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell