Technologie-Unternehmen BeeComp Technologies Inc. ZIEHT UM

Bayreuth (ots) -BeeComp Technologies Inc. eröffnet neue Produktionszentrale inHückeswagen Domainumzug auf www.beecomp-rhi.deIn dieser Woche wird die BeeComp Inc. ihre neue Produktionsstellein Hückeswagen in Betrieb nehmen. Drei globale Player im Sektor derveredelten Papierwaben Technologie verschmelzen in Hückeswagen in derBeeComp Produktionszentrale für den Null-Serienbau und dertechnologischen Weiterentwicklung unter der Leitung von Dr. HorstNeis.