Technologie-Giganten: Digitale Steuer in Kanada!

Technologiegiganten wie Facebook Inc (NASDAQ:FB) und AlphabetInc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) werden in Kanada ab 2022 eine digitale Steuer zahlen müssen, berichtete Reuters am Montag.

Was geschah

Die Steuer auf digitale Dienste bleibt bestehen, bis sich die Nationen auf einen einheitlichen Ansatz für die Besteuerung der Technologieriesen einigen können, sagte das Finanzministerium des Landes laut Reuters.

Die Steuer würde ab dem 1. Januar 2022 erhoben



