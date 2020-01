Technologie im Fokus: Bystronic lanciert digitales Magazin Naratek

Niederönz (ots) - Neue Technologien bieten viel Stoff für Geschichten. Dieseüberraschend und bildstark zu erzählen, steht beim digitalen Magazin Naratek imVordergrund. Bewusst im Hintergrund bleibt die Initiantin der zweisprachigenPlattform, das Schweizer Industrieunternehmen Bystronic.Hinter jeder Technologie stecken Menschen mit dem Anspruch, die Zukunft zugestalten. Naratek erzählt die Geschichten dieser Menschen. Neue Technologienund ihre Macher werden vorgestellt, Innovationen erklärt und Trends hinterfragt.Kurz: Naratek macht sich heute schon Gedanken über die Welt von morgen.«Es geht um Themen, die wir aus fachlichem Interesse und persönlicher Neugierdeverfolgen. Die Marke Bystronic steht dabei bewusst im Hintergrund», sagtJean-Pierre Neuhaus, Chief Communications Officer Bystronic Group. «Naratek isteine Wissensplattform, die sich nicht nur an unsere Kundinnen und Kundenrichtet, sondern an alle, die sich für die Welt von morgen interessieren.»Konstruktiver Journalismus für Tech-BegeisterteNaratek blickt über den Tellerrand der Industrie, in der Bystronic tätig ist,hinaus. Kunst, Wissenschaft, Gesellschaft und Technologie - an diesemSchnittpunkt werden neue Erkenntnisse recherchiert und Perspektiven vorgestellt,die Leserinnen und Leser inspirieren sollen. Zu Wort kommen etablierte Experten,aber auch Forscherinnen und Forscher sowie Querdenker der nächsten Generation.Der aktuelle Diskurs über Technologie bewegt sich zwischen Euphorie undPessimismus: Während manche dem blinden Fortschrittsglauben verfallen sind,stellen andere die Hegemonie der Tech-Giganten infrage. Naratek will zwischendiesen beiden Positionen vermitteln, mit «Constructive Journalism», der Chancenund Lösungen aufzeigt, den Fortschritt aber auch kritisch hinterfragt.Publiziert wird, was für Erkenntnisgewinn sorgtDie Plattform ist zweisprachig, alle Beiträge erscheinen auf Deutsch undEnglisch. Das achtköpfige Redaktionsteam publiziert regelmässig News, Features,Interviews und Reportagen. Ergänzt wird das publizistische Angebot durchBeiträge von freien Journalistinnen und Journalisten.www.naratek.comBystronicBystronic ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen für dieBlechbearbeitung. Im Fokus liegt die Automation des gesamten Material- undDatenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Zum Portfolio gehörenLaserschneidsysteme, Abkantpressen sowie entsprechende Automations- undSoftwarelösungen. Umfassende Dienstleistungen runden das Angebot ab.www.bystronic.comPressekontakt:Stefan Jermannmedia@naratek.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140512/4498655OTS: Bystronic GroupOriginal-Content von: Bystronic Group, übermittelt durch news aktuell