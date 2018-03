Technogym startet soziale Kampagne 'Let's Move For a Better World'

Cesena, Italien (ots/PRNewswire) -Technogyms soziale Kampagne wird in Kürze starten. Ca. 1000Wellness- und Fitnesszentren über 29 Länder verteilt sindbeteiligt: Teilnehmer können durch sportlichen Einsatz für einenguten Zweck spendenTechnogym, ein weltweit führendes Wellness- undFitnessunternehmen, hat soeben die neueste Auflage von 'Let's MoveFor a Better World' gestartet, eine soziale Kampagne, die Teilnehmerndie Möglichkeit bietet, sich selbst etwas Gutes zu tun und das Lebenanderer positiv zu beeinflussen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151016/277652LOGO )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/652956/Technogym.jpg )Vom 12. bis zum 31. März hat jeder, der mit Technogym-Geräten ineinem der nahezu 1000, auf über 29 Länder verteilten Fitnesszentren,die an der Kampagne beteiligt sind, trainiert, die Möglichkeit, sichfür einen guten Zweck einzusetzen und einzelne Technogym-Geräte aneine gemeinnützige Organisation innerhalb ihrer Gemeinde zu spenden:so kann man selber fitter werden und gleichzeitig anderen dabeihelfen, ebenfalls aktiver zu sein.Um an 'Let's MOVE for a Better World' teilzunehmen, müssenTeilnehmer Mitglied eines an der Kampagne beteiligten Clubs in ihrerNähe werden und so viele MOVEs (Technogyms Einheit zwecksBewegungsmessung) wie möglich sammeln. Laden Sie die Technogym Appherunter oder finden Sie mit Hilfe des Gym Finders unterTechnogym.com die nächstgelegene Einrichung und beginnen Sie mit demTraining: alle Beteiligten werden profitieren. Je aktiver die Clubssind, desto mehr MOVEs werden gesammelt, was wiederum die Spendenwachsen lässt.Durch die Nutzung angeschlossener TECHNOGYM-Geräte oder dieVerwendung der mywellness-App von Technogym können Benutzer denUmfang ihrer Traniningseinheiten berechnen und mittels der MyWellnessCloud, TECHNOGYMs cloudbasierter digitaler Plattform, MOVEs spenden.Sind die vorgegebenen Bewegungs-Ziele erreicht, kann jeder Club einTechnogym-Produkt gewinnen, um es an eine gemeinnützige Einrichtungseiner Wahl zu spenden, die sich für den Kampf gegen Übergewicht undBewegungsarmut einsetzt.Seit über 30 Jahren setzt Technogym sich dafür ein,Wellness-Lifestyle zu einer Möglichkeit für Sozialakteure jeglicherArt zu machen. So können Regierungen dank VorbeugemaßnahmenGesundheitsausgaben reduzieren, Unternehmen durch das Investieren inWellnessprogramme für ihre Mitarbeiter die Produktivität undKreativität ihrer Angestellten maximieren und Bürger durchregelmäßige sportliche Betätigung länger und zufriedener leben.Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unterhttp://www.technogym.com/it/letsmove/Instagram @letsmoveforabetterworld(https://www.instagram.com/letsmoveforabetterworld/)#LetsMoveForABetterWorldPressekontakt:+39-340-394-9108E-Mail: emanaresi@technogym.comOriginal-Content von: Technogym, übermittelt durch news aktuell