Techno Classica 2017: SKODA zeigt seltene Aerodynamikstudien und glanzvolle Jubilare (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- SKODA präsentiert auf Essener Oldtimermesse Meilensteine der122-jährigen Unternehmensgeschichte- SKODA 935 DYNAMIC, POPULAR MONTE CARLO Coupé und Cabrio, RAPID,DALNICE' und 130 RS A5 zeugen von der Pionierarbeit der Markebeim Bau aerodynamischer Fahrzeuge- Vor 30 Jahren ebnete der SKODA FAVORIT einer der fruchtbarstenPartnerschaften der Automobilgeschichte den Weg- SKODA 130 RS feierte Doppelsieg bei der Rallye Monte Carlo 1977;weitere Rallye-Klassiker erinnern in Essen an die ruhmreicheRennsporthistorie der Marke- Zeitzeuge berichtet von der ereignisreichen Erfolgsgeschichtevon SKODASKODA blickt auf der diesjährigen Techno Classica (5. bis 9.April) in Essen auf eindrucksvolle Meilensteine der 122-jährigenUnternehmensgeschichte zurück. Als einer der weltweit ältesten nochproduzierenden Automobilhersteller rückt die tschechischeTraditionsmarke auf ihrem Stand in Halle 7 drei große Themen in denVordergrund: Innovative Aerodynamikprototypen zeugen von derPionierleistung und hohen Ingenieurskunst von SKODA. 1977 erzielteder SKODA 130 RS einen viel beachteten Klassendoppelsieg bei derRallye Monte Carlo. Zehn Jahre später beflügelte der SKODA FAVORITeine der fruchtbarsten Partnerschaften der Automobilgeschichte."Bei der diesjährigen Techno Classica greifen wir drei besondereThemen aus der eindrucksvollen Geschichte von SKODA heraus", sagtAndrea Frydlová, Leiterin des SKODA Museum am Stammsitz in MladáBoleslav. "Zu den Highlights auf unserem Stand in Halle 7 zählt derSKODA 935 DYNAMIC, der für die hohe Entwicklungskompetenz der Markeim Bereich Aerodynamik steht. Er ist das weltweit einzige erhalteneExemplar dieses Typs und wurde von unserer Restaurationsabteilungoriginalgetreu wiederhergestellt - sogar der Farbton entspricht demdes Ursprungsfahrzeugs", so Frydlová weiter."2016 feierte die SKODA AUTO Deutschland GmbH ihren 25. Geburtstagund zugleich die genauso lang andauernde Partnerschaft mit derVolkswagen AG", erklärt Andreas Leue, Teamleiter Motorsport undTradition bei SKODA AUTO Deutschland. "In diesem Jahr erinnern wir andas Fahrzeug, das den Weg für diese Erfolgsgeschichte ebnete: denSKODA FAVORIT. Darüber hinaus jährt sich bereits zum 40. Mal dergrandiose Doppelerfolg des SKODA 130 RS bei der Rallye Monte Carlo."Seit den Pioniertagen des Automobils gehört SKODA dank derTechnikbegeisterung seiner Ingenieure und Handwerker zu denTaktgebern der Entwicklung. Entsprechend baute die Marke immer wiederaußergewöhnliche Fahrzeuge, die einen großen Beitrag zum technischenFortschritt leisteten. Ein Beispiel ist der SKODA 935 DYNAMIC. Dererste Aerodynamikprototyp der Marke wurde 1935 auf demAutomobil-Salon in Prag vorgestellt und sorgte mit seinem besondersniedrigen Luftwiderstand weltweit für Furore. Auf der Techno Classicazeigt SKODA das Unikat nach einer wechselvollen Geschichte wieder imTopzustand. Ebenfalls auf der Oldtimermesse zu sehen: der SKODAPOPULAR MONTE CARLO in den Karosserievarianten Coupé und Cabrio.Beide waren der damaligen Zeit mit ihrer ebenso eleganten wie auchaerodynamisch günstig geformten Karosserie weit voraus. Dasselbe giltfür den seltenen SKODA RAPID ,DALNICE', der zwischen 1938 und 1941nur 110 Mal vom Band lief und ebenfalls zu den Höhepunkten am Standvon SKODA zählt. Sein stromlinienförmiges Design entstand imWindkanal - eine Besonderheit in dieser frühen Phase desAutomobilbaus. In Kombination mit dem 34 kW (46 PS) starkenVierzylinder, der seine Kraft aus 1,6 Liter Hubraum schöpfte,ermöglichte dies eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.Die Motorsportleidenschaft der Marke in den 1970er Jahrenrepräsentiert der SKODA 130 RS. Besucher der Techno Classic 2017können auf dem Stand der tschechischen Traditionsmarke eineaußergewöhnliche Variante des legendären Hecktrieblers erleben: DerSKODA 130 RS A5, Typ 738, wurde 1978 bei zahlreichen Aerodynamiktestsauf dem Flughafen im tschechischen Hoskovice eingesetzt. Mit einemgroßen Flügel sowie Karosserieverbreitungen am Heck erzielten dieIngenieure einen höheren Anpressdruck und verbesserten dadurch dasHandling bei hohen Tempi. Das war auch nötig: Der Stromlinienprototyperreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Der auf 140 kW(190 PS) erstarkte Vierzylinder-Heckmotor musste hierfür durch großeLufteinlässe beatmet werden.Apropos SKODA 130 RS: Bei der Rallye Monte Carlo 1977 gewann der,Porsche des Ostens' mit dem Werksduo Václav Blahna/Lubislav Hlávkadie Klasse bis 1.300 cm3. Auf Platz zwei machten MilanZapadlo/JiÅ[TM]í Motal den Doppelsieg der Marke perfekt. Im117-jährigen Motorsportengagement von SKODA hat der Vorgänger desaktuellen SKODA FABIA R5 damit eines der ruhmreichsten Kapitelgeschrieben. Auf der Klassikermesse in Essen sind ein SKODA 130 RSsowie ein SKODA FABIA R5 im Look von 1977 neben weiteren Vertreternder Rennhistorie von SKODA zu sehen.Mit dem Debüt des SKODA FAVORIT am 16. September 1987 auf derInternationalen Maschinenbaumesse in Brünn erfand sich derAutohersteller neu und stellte die Weichen für eine beispielloseErfolgsgeschichte. In den schwierigen letzten Jahren dersozialistischen Ära setzte das vom italienischen Studio Bertonedesignte Kompaktmodell erstmals auf einen quer eingebauten Frontmotorund Frontantrieb. Das neue Modell läutete für das gesamte Unternehmendie Zeitenwende ein: Mit seinem modernen Konzept lieferte der FAVORITVolkswagen ein entscheidendes Argument für das Engagement inTschechien. Auf der Techno Classica 2017 in Essen stehen neben demFAVORIT Fünftürer weitere Vertreter der Baureihe im Rampenlicht: DasKombimodell FORMAN etablierte sich schnell als besondersfamilienfreundlich, mit dem FAVORIT F2 RALLYE gewann SKODA 1994 dieRallye-Markenweltmeisterschaft in der Fronttrieblerklasse, währenddie Studie FAVORIT-Limousine die enorme Vielfalt der Baureihe und dasEntwicklungspotenzial der Marke unter Beweis stellte.Tiefe Einblicke in die jüngere Erfolgsgeschichte von SKODA liefernauf dem Messestand in Halle 7 nicht nur die vielfältigen Fahrzeuge,sondern auch ein Zeitzeuge von SKODA AUTO Deutschland. 