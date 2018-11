Technischer Fortschritt sorgt bei Passagierdrohnen für Aufwind (FOTO)

München (ots) -Sie könnten die überfüllten Verkehrsnetze entlasten oderPassagiere auf Kurzstrecken schneller an ihr Ziel bringen: die Redeist von elektrisch angetriebenen Passagierdrohnen. Galten sie bislangals Zukunftsvision, kommt der Markt jetzt durch technischeInnovationen in Bewegung. So planen Dubai, Singapur, Los Angeles undDallas den Start der ersten Pilotprojekte mit kommerziellenPassagierdrohnen schon Anfang des nächsten Jahrzehnts, weitereMetropolen, auch in Deutschland, werden folgen. Laut der aktuellenRoland Berger-Studie " Urban Air Mobility: The rise of a new mode oftransportation" arbeiten rund 75 Unternehmen weltweit an derEntwicklung von Passagierdrohnen."Wir gehen davon aus, dass Passagierdrohnen für innerstädtischeund regionale Strecken in fünf bis zehn Jahren realistisch seinwerden", sagt Manfred Hader, Partner von Roland Berger. "Fortschrittein der Batterietechnologie und bei autonomen Systemen werden hiereinen wichtigen Impuls geben."Zwar wird der globale Markt für Passagierdrohnen in den kommendenJahren noch überschaubar sein - nach Ansicht von Roland Berger werdenbis 2025 rund 3.000 Drohnen weltweit fliegen. Doch in den Folgejahrenwird er exponentiell wachsen, denn sowohl bei den die Anschaffungs-als auch bei den Betriebskosten sind Drohnen deutlich günstiger alsbeispielsweise Hubschrauber.Die Autoren der Studie rechnen damit, dass die neueFlugzeuggeneration zu Beginn vor allem in Form von Shuttles (von undzum Flughafen) sowie für den Verkehr innerhalb und zwischen Städteneingesetzt wird. "Passagierdrohnen können den innerstädtischenMobilitätsmix neu gestalten", erklärt Roland Berger-Partner TobiasSchönberg. "Mit den geeigneten Rahmenbedingungen könnten sie die oftüberfüllten Verkehrsnetze entlasten."Technische und gesetzliche Fragen noch offenDie Frage, wie die erste Drohne für den städtischen Flugverkehrtatsächlich aussehen wird, ist heute noch offen. Zu den Architekturenmit den größten Erfolgsaussichten zählen Multi- und Quadro-Copter,Kippflügler, Senkrechtstarter sowie Hybrid-Konstruktionen. Währenderstere besonders für den innerstädtischen Betrieb auf engstem Raumgeeignet sind, bieten sich die schnell fliegenden Senkrechtstarterfür den Einsatz zwischen größeren Distanzen an.Es gibt auch noch regulatorische Hürden, die zu überwinden sind."Passagierdrohnen mit Elektroantrieb benötigen nicht nurentsprechende Lade- und Wartungskapazitäten, sondern auch einensicheren und von den Behörden genehmigten Landeplatz. EntsprechendeFlächen sind nicht nur in dicht besiedelten Metropolen, sondern auchauf dem Land oft schwierig zu finden", erklärt Manfred Hader.Eine weitere Voraussetzung für den Einsatz von E-Flugzeugen istein robustes 5G-Netz, das die Kommunikation mit Kontrollbehörden undanderen Nutzern des bodennahen Luftraums sicherstellt. Auch derGesetzgeber ist gefordert, denn Kontrollinstanzen, Lufträume undrechtliche Aspekte müssen bei der neuen Technologie erst nochdefiniert werden.Erfolgsfaktor KooperationBesonders wichtig für den Erfolg von Passagierdrohnen, sindgezielte Partnerschaften. Wie in Ingolstadt: Die bayerische Stadt istmit 14 weiteren europäischen Kommunen (u.a. Genf, Hamburg, Brüssel,Antwerpen, Toulouse) Teil der von der EU unterstützen "Urban AirMobility-Initiative". Neben der Bundesregierung und dem FreistaatBayern hat Ingolstadt zum Start des Projekts Vertreter derWirtschaft, die benachbarten Flughäfen und weitere Akteure an einenTisch geholt. Gemeinsam sollen mögliche Einsatzgebiete definiert undnotwendige Voraussetzungen für den Testbetrieb geschaffen werden."Schaffen es verschiedene Akteure enger zusammenzuarbeiten, sokönnte von Europa eine Revolution im Bereich Mobilität ausgehen, umvom hohen Verkehr geplagte Städte zu entlasten", prognostiziertTobias Schönberg.Die Studie können Sie herunterladen unterwww.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Roland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell