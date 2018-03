Technische Tücken am Tag der Aktie – Dennoch: Kaufen Sie Aktien!

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

am vergangenen Freitag beging die Deutsche Börse den „Tag der Aktie“. Perfektes Timing. Denn genau an diesem Tag setzten die System der Deutschen Börse zu Handelsbeginn aus, sodass der Handel nur mit 40 Minuten Verspätung beginnen konnte… Die Idee:

Mit dem „Tag der Aktie“ möchte die Deutsche Börse Sparer von den Vorteilen der Aktienanlage überzeugen. Wie Sie als erfahrene Anleger natürlich wissen, bietet langfristig keine andere Anlageform vergleichbare Renditen. Leider wissen das viel zu wenige Mitbürger und sehen stattdessen nur die Schwankungen an den Märkten, ohne darin die Chancen zu erkennen. Doch trotz dieser Schwankungen wachsen die Aktienmärkte im Schnitt um 6% pro Jahr (inklusive Dividenden sogar 9%). Übrigens:

Wer erwartet hat, dass die Aktien der Deutschen Börse nach diesem technischen Defekt massiv einbricht, sieht sich getäuscht. Heute notiert der Kurs so hoch wie noch nie. Starke Trends lassen sich eben nicht von Hiobsbotschaften aus dem Tritt bringen. Unsere Calls verzeichnen dementsprechend nach nur zwei Wochen schon ein Plus von knapp 10%. So kann es weitergehen. Bleiben Sie dabei!

Ihr

Nils Schröder

Chef-Redakteur Projekt: Börsenmillion