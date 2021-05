Technische Regel Flüssiggas 2021 veröffentlicht / Erhältlich als Printbroschüre und in digitaler Form auf der Webseite trf-online.de und im wvgw-shop

Berlin (ots) - Der Deutsche Verband Flüssiggas (DVFG) und der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches haben die Technische Regel Flüssiggas komplett überarbeitet und das neue Regelwerk heute herausgegeben. Die neue Technische Regel Flüssiggas 2021 (TRF 2021) bündelt die spezifischen Anforderungen an das Inverkehrbringen, Errichten und Betreiben von Flüssiggas-Anlagen. Gültigkeit hat die TRF 2021 für Flüssiggas-Anlagen, die ab dem 3. Mai 2021 neu geplant werden. Sie löst die Version aus dem Jahr 2012 ab.Die TRF 2021 kann online auf der Webseite trf-online.de und im wvgw-shop (https://shop.wvgw.de/Produkt-Katalog/DVGW-Regelwerk/DVGW-Regelwerk-Gas/Gasanwendung-im-Haushalt/Technische-Regel-Fluessiggas-DVFG-TRF-2021) in gedruckter und in digitaler Form erworben werden. Der Einzelpreis für die Printbroschüre beträgt 95,50 Euro. Ab 25, ab 100, ab 500 Exemplaren liegt der Preis bei 91,50 Euro, 87,00 Euro bzw. 82,00 Euro je Printexemplar. Mitglieder des DVFG erhalten Sonderpreise auf Anfrage (Tel.: 0228 9191-40, info@wvgw.de)."Die Technische Regel Flüssiggas stellt eine qualifizierte Installation und einen sicheren Betrieb von Flüssiggas-Anlagen nach höchsten technischen Anforderungen sicher", sagt Markus Lau, Technikexperte beim DVFG. "Mit dem neuen Regelwerk sind Fachleute aus SHK-Betrieben, Versorgungsunternehmen, Prüfer und Sachkundige der Branche auf dem aktuellsten Stand."Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Olaf HermannTel.: 030 / 29 36 71 - 22Mobil: 0170 / 457 80 72E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e.V., übermittelt durch news aktuell