Technische Ausstattung und Unternehmenskultur sind für den Arbeitsplatz der Zukunft entscheidend

Bad Homburg (ots) - Die IDG-Studie "Arbeitsplatz der Zukunft2018", die mit Unterstützung von Dimension Data Deutschlandentstanden ist, zeigt: 89 Prozent der Unternehmen sehen dieAusstattung des Arbeitsplatzes und die Arbeitsbedingungen alszentrale Wettbewerbsvorteile im Kampf um die besten Talente-In der Hälfte der Unternehmen existiert bereits eine Strategiefür die Umsetzung neuer Arbeitsplatzkonzepte, 15 Prozent planen einesolche-Befragt wurden 343 Mitarbeiter sowie oberste Führungskräfte aus285 Unternehmen der DACH-Region im Juni onlineVom Großraumbüro über Home-Office bis hin zu Shared-Desk-Lösungen- die Frage nach dem idealen Arbeitsplatz der Zukunft beschäftigtheute mehr Unternehmen denn je. Insbesondere im Wettbewerb um diebesten Talente spielt die Arbeitsumgebung eine immer wichtigere Rolle- sehen doch 89 Prozent der Unternehmen die Ausstattung desArbeitsplatzes und die Arbeitsbedingungen als zentraleWettbewerbsvorteile. Das geht aus der Studie "Arbeitsplatz derZukunft 2018" hervor, die IDG Research mit Unterstützung vonDimension Data Deutschland erstellt hat."Die Herausforderungen bei der Umsetzung des Arbeitsplatzes derZukunft liegen vor allem in zwei Bereichen: bei derUnternehmenskultur und der technologischen Ausstattung. Das zeigendie Studienergebnisse ganz deutlich", betont Ellen Kuder, DigitalWorkspace Director bei Dimension Data in Deutschland. 43,2 Prozentder befragten Führungskräfte sehen die Akzeptanz der Mitarbeiter fürden Modernisierungsprozess als größte organisatorischeHerausforderung. Im Hinblick auf die eigene technische Ausstattungbeschäftigen sich die Unternehmen vor allem mit der IT-Infrastruktur,wie 50,9 Prozent angeben. Besonders wichtig ist den Unternehmendarüber hinaus die IT-Sicherheit - wie Datensicherheit, IT-Securityoder Betriebssicherheit. Grund dafür sind vermutlich die zunehmendenCyber-Attacken, die von den Firmen zu Recht als wachsende Bedrohungwahrgenommen werden.Unternehmen gehen den digitalen Wandel zunehmend strategisch anÜber die Hälfte der befragten Unternehmen verfolgt eine Strategiebei der Umsetzung neuer Arbeitsplatz- und Mobilitätskonzepte, 15Prozent planen eine solche, geordnete Vorgehensweise. Fast jedesfünfte Unternehmen hat dagegen noch gar keine Strategie für denArbeitsplatz der Zukunft entwickelt - darunter befinden sichbesonders viele kleine Firmen.Passend zur insgesamt hohen Relevanz liegt das Thema "Arbeitsplatzder Zukunft" auch überwiegend in der Verantwortung desTop-Managements: 30,2 Prozent der befragten Führungskräfte gaben an,dass die Verantwortung bei dem Geschäftsführer oder der operativenLeitung liegt, 25,6 Prozent sehen den IT-Vorstand, den Technologie-oder Digitalvorstand in der Verantwortung.Status quo: Mitarbeiter überwiegend zufrieden mit ihremArbeitsplatzAuch, wenn es in zahlreichen Unternehmen hin zum Arbeitsplatz derZukunft noch einiges zu tun gibt, sind die Unternehmen derDACH-Region aus Sicht ihrer Mitarbeiter scheinbar bereits auf demrichtigen Weg: So sind drei Viertel der befragten Mitarbeitereinigermaßen bis sehr zufrieden mit der IT und der technischenAusstattung ihres Arbeitsplatzes. Rund 37 Prozent nehmen ihrenArbeitsplatz bereits als durchaus fortschrittlich wahr: Sie geben an,in einer Arbeitsumgebung tätig zu sein, die weitgehend ihreVorstellungen an einen Future Workplace erfüllt.Verbesserungspotenziale sehen Angestellte am ehesten bei denMöglichkeiten für individuelle Einstellungen, beispielsweise vonLicht und Temperatur, oder einem "Wohlfühlambiente", hier sind rund30 Prozent weniger bis gar nicht zufrieden.Ellen Kuder, Digital Workspace Director bei Dimension Data inDeutschland: "Es ist erfreulich, dass die Gestaltung desArbeitsplatzes in den letzten Jahren in den Unternehmen immer stärkerins Bewusstsein gerückt ist. Schließlich bietet ein modernerArbeitsplatz viele Vorteile, die von einer verbesserten Effizienz bishin zu mehr Flexibilität und Zufriedenheit der Mitarbeiter reichen.Und genau diese Punkte sind im Wettbewerb um die besten Talentezunehmend entscheidend. Immer mehr Arbeitnehmer achten bei derAuswahl eines potenziellen Arbeitgebers auf das Arbeitsumfeld.Insbesondere in Branchen mit Fachkräftemangel wie etwa dem IT-Sektorsind Unternehmen gut beraten, diese Chance zu nutzen, um sich von derKonkurrenz abzusetzen."Für die Erhebung hat IDG Research im Juni 343 Mitarbeiter undoberste Führungskräfte aus 285 Unternehmen aus Deutschland,Österreich und der Schweiz mithilfe von qualifizierten Interviewsonline befragt. Die Ergebnisse wurden einmal nach Unternehmenssicht,also aus Sicht der Führungskräfte, und einmal aus Sicht derMitarbeiter ausgewertet.Die Studie "Arbeitsplatz der Zukunft" steht zum Download bereitunter https://www.arbeitsplatzderzukunft.de/.Pressekontakt:Thomas GambichlerDimension Data GermanyManager Marketing & PRTel: +49 (6172) 6808-214Fax: +49 (6172) 6808-150E-Mail: thomas.gambichler@dimensiondata.comOriginal-Content von: Dimension Data Germany AG & Co., übermittelt durch news aktuell